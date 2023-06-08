أبرز المعلومات عن كميل أبي خليل زوج ماريتا عاصي الحلاني

تصدر الفنان عاصى الحلانى وابنته ماريتا تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفال الأخيرة بحفل زفافها.

تداول مستخدمو السوشيال ميديا فيديو مؤثرًا لابنة الفنان عاصي الحلاني خلال زفافها.

وظهر عاصي الحلاني في الفيديو يبكي ويسلم العروسة ماريتا الى العريس.

وانتشر مشهد مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي لـ فيديو للفنان عاصي الحلاني يوصل ابنته لزوجها كميل أبي خليل، ويرقص معها، ويبكي في أحضانها.

من هو كميل أبى خليل زوج ماريتا عاصى الحلانى

موسيقي ومدير إنتاج ورجل أعمال لبناني .

يعمل كميل أبى خليل حاليًا رئيس قسم الإنتاج في منصة الأغاني الشهيرة أنغامي.

كما يعمل لدى العديد من الشركات الغنائية الأخرى الأمر الذي ساهم بلقائه مع ماريتا لتنشئ بين الثنائي قصة حب تكللت بالخطوبة وقريباً بالزواج.

ماريتا عاصي الحلاني

نشرت الفنانة ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام من حفل زفافها الذى أقيم أمس.

وكانت احتفلت ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصى الحلانى بيوم الحنة، حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، فيديوهات من الاحتفال قبل حفل الزفاف.

وأقيم الحفل في منزل عاصي الحلاني فى بعلبك، وارتدت “ماريتا” قفطان أبيض مطرز من الوسط بتطريزات ذهبية، فيما ارتدى عريسها ووالدها عاصي الحلاني وشقيقها عباءات سوداء.

تعتبر ابنة عاصي الحلاني من المشاهير اللاتي تحرص دائما على مشاركة متابعيها و جمهورها بأبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات أو جلسات التصوير التي تخضع لها.

وكشفت صور ابنة عاصي الحلاني عن إطلالاتها المتنوعة وغير التقليدية التي تظهر بها، حيث تميل إلي الأزياء الجريئة و الملفتة التي تكشف عن ذوقها الأنيق.