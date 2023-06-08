البحيرة تبتّ في طلبات تقنين أراضٍ بالمحافظة

عقد اللواء محمد شوقى بدرالسكرتير العام للمحافظة ، اجتماعاً لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة للبت فى طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة وذلك بحضور السيد المستشار مفوض الدولة، و مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ووكلاء وزارة الزراعة والإسكان ورؤساء الوحدات المحلية المعنية والجهات التنفيذية .

وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ ، حيث تم مراجعة 153 طلب وضع يد بمراكز وادى النطرون وحوش عيسى و شبراخيت و كفر الدوار وجار البت في باقي الطلبات تباعاً بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.

وخلال الإجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

كما وجه بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولى التقنين بالمحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة عقود المواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي املاك الدولة الممتنعين عن استكمال اجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.