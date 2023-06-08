عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار رعدية بهذه المناطق..الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين

صدى البلد

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سر التقلبات الجوية التي تشهدها جميع المحافظات في الفترة الأخيرة.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي ام سي” والمذاع عبر قناة “دي ام سي”،:"  اليوم شهد ذروة حالة عدم الاستقرار بالحالة الجوية، والتي بدأت بارتفاع درجات الحرارة ومن ثم وتساقط الأمطار، مضيفة:" غدا سيكون هناك أمطار رعدية بمدن القناة وسيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر

وأشارت منار غانم،:" سوف نشعر بتحسن في حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال غدا الجمعة، مضيفة:" "المناطق الشمالية ستشهد نشاط للرياح وبدون نشاط للأتربة والرمال، وستقل فرص سقوط الأمطار بذات المحافظات، فيما تكون الأمطار رعدية في سيناء ومدن السويس".


 

التقلبات الجوي الأمطار رعدية ارتفاع درجات الحرارة “دي ام سي الهيئة العامة للأرصاد الجوية التقلبات الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

مفاجأة.. بئر السيدة عائشة يكشف عن كنز أثري جديد لمصر| صور

بيان عاجل من الأمم المتحدة ردا علي اتهامات خطيرة من زيلينسكي

الزمالك اليوم.. صدمة بغرامة كهربا واستعادة طارق حامد وغموض موقف عمرو السيسي

وجعتوا دماغنا .. أحمد مرتضى منصور يفتح النار على هشام نصر

في مديونية اتحاد الكرة.. نادي الزمالك يتصدر والأهلي خارج السيطرة

تفاصيل جديدة.. النقطة 11 و12 بلوائح الفيفا تنصف كهربا بأزمة الزمالك

مفاجأة.. الاستغناء عن الدولار وسعر صرف واقعي| ماذا يعني إطلاق مؤشر الجنيه؟

ترشيحاتنا

بعد سقوط مروحية بالأمس.. طلب عاجل من رئيس تونس لوزير دفاعه

منتجي الدواجن: الأسعار في مصر تتماشى مع الأسواق العالمية

رسميا.. زهير المترجي يغيب عن الوداد أمام الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا

جنرال أمريكي يكشف استعدادات أوكرانيا للاستيلاء على القرم

البنتاجون يعلق على أنباء إنشاء الصين قاعدة تجسس عسكرية بحدود أمريكا

الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة عن تحسن حالة الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر: هذه العوامل تجعلك أكثر عرضة للأصابة بأمراض القلب

ياسمين عز تنصح السيدات بوصفة مهمة للمتزوجين اليوم

انطلاق العرض المسرحي لعبة وحدوتة لثقافة الطفل بالمنوفية

سر السوريين.. طريقة عمل شاورما دجاج مثل المطاعم

فيديو

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

صفعة لمدعى تخلف مصر عن سداد التزاماتها.. الدولة تثبت قدرتها على الوفاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ