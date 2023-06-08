أمطار رعدية بهذه المناطق..الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سر التقلبات الجوية التي تشهدها جميع المحافظات في الفترة الأخيرة.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي ام سي” والمذاع عبر قناة “دي ام سي”،:" اليوم شهد ذروة حالة عدم الاستقرار بالحالة الجوية، والتي بدأت بارتفاع درجات الحرارة ومن ثم وتساقط الأمطار، مضيفة:" غدا سيكون هناك أمطار رعدية بمدن القناة وسيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر

وأشارت منار غانم،:" سوف نشعر بتحسن في حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال غدا الجمعة، مضيفة:" "المناطق الشمالية ستشهد نشاط للرياح وبدون نشاط للأتربة والرمال، وستقل فرص سقوط الأمطار بذات المحافظات، فيما تكون الأمطار رعدية في سيناء ومدن السويس".



