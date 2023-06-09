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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبي

صدى البلد

أمرت جهات تحقيق شبرا مصر، بحبس شخص  4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في منطقة شبرا مصر،  وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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البداية..

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون متخذًا من نطاق دائرة قسم شرطة شبرا مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (مبلغ مالى " عملات أجنبية").

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قسم شرطة الساحل

بمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "محدد"، وتم بإرشاده ضبط الأخير وتبين أنه ( مالك شركة إستيراد وتصدير – كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل)، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – ماكينة لعد الأموال).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وأقر بتحصله على العملات الأجنبية من عملائه المتعاملين مع الشركة عمله، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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