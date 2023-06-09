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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي: زيارة لقجع والركراكي دافع كبير للوداد

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن زيارة فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ووليد الركراكي لمعسكر الوداد، أمر طبيعي وجيد للغاية، مؤكدًا أن هناك أزمة دائمًا في مصر، وهي "التصنيف"، فكل فرد سيخرج ليقول لماذا قام فيتوريا بزيارة معسكر الأهلي ولم يزر معسكر نادي آخر.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "من الطبيعي ان يكون هناك مساندة طالما فريق يخوض منافسة قارية، بالإضافة لضرورة وجود دعم من وزير الشباب ورئيس اتحاد الكرة، لأن الأهلي يخوض نهائي قاري، ولابد من دعمه ومساندته بشكل قوي، لابد أن يشعر اللاعبين أنهم يمثلوا بلد كاملة".

 

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وأضاف: "يجب أن يحضر كولر نفسه لكافة السيناريوهات في حالة التعادل السلبي أو دخول الهدف أو تسجيل هدف، كل شئ ممكن، أي مدرب قد يفاجئ بأمور معينة داخل الملعب أو بحالة لاعبين، واعتب على المدرب في المباراة الماضية هو تواجد ديانج لفترة طويلة مع وجود عمرو السولية خارج الملعب، يجب ان يكون تعامله بشكل سريع".

وواصل: "لو شارك السولية مبكرا في لقاء الذهاب، كانت النتيجة ستخرج مختلفة، الأهم هو عدم دخول مرمى الأهلي أي هدف، ولكن يجب أن يكون هناك تحضير لسيناريوهات للمباراة، والنقطة الأهم أن يكون اللاعبين في أفضل حالاتهم في المباراة".

وأكمل: "المكافآت المالية تحفز اللاعبين أيضا، لكن التتويج باللقب هو الأهم للاعبين، ثم المال سيأتي بعد ذلك".

وأتم: "اتوقع نهاية المباراة بالتعادل 1-1".

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