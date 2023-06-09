عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هآرتس: وزير الأمن الإسرائيلي يستعين بمتطرفين في اتخاذ القرارات الهامة

هآرتس: وزير الأمن
هآرتس: وزير الأمن الإسرائيلي يستعين بمتطرفين في اتخاذ القرار

كشفت صحيفة عبرية، عن مصدر القرارات التي يتخذها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، المتعلقة بعمل وزارته وشؤون الشرطة.

ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن بن جفير يستعين بالمتطرف بنتزي، في اتخاذ العديد من القرارات المهمة.

وأوضحت هآرتس أن غوبشتين يقدم المشورة لبن جفير بشأن القضايا المتعلقة بالشرطة، ومفوضها، والمشرفين على المنظومة الأمنية فيها.

 

ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر قولها، إن غوبشتين متورط في قرارات تتعلق بقيادة الشرطة الإسرائيلية والنشاطات اليومية، بما في ذلك تعيين العديد من الضباط، كما أنه كان حاضرًا في عدة اجتماعات مغلقة عقدت في مكتب بن جفير بوزارة الأمن القومي.

 

يشار إلى أن غوبشتين هو ناشط يميني معروف وهو مسؤول عن حركة "لاهافا" المتطرفة، وكان منع من الترشح لانتخابات الكنيست الأخيرة، كما أنه يحاكم بتهمة التحريض على العنصرية والإرهاب بحق الفلسطينيين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| أول رد فعل لـ عصام الشوالي بعد الهجوم عليه من جماهير الأهلي

تحذير عاجل| هيئة الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الجمعة.. ماذا سيحدث؟

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي بالميركاتو الصيفي

مبلغ خرافي.. فرج عامر يكشف حقيقة عرض الهلال السعودي لـ محمد صلاح

خبر صادم للوداد قبل موقعة الأهلي

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

أخبار الرياضة ... الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي ... بيراميدز يقترب من ضم طارق حامد وتريزيجيه..حقيقة ضم الأهلي لنجم سانت ايتيان

Tiger Shark.. صفات سمكة قرش النمر بعد ظهورها في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

تحذير عاجل.. الأرصاد تعلن أماكن العاصفة وموعد الانتهاء

القدر الكافي الذي تحصل به على ثواب صلاة الجمعة.. الإفتاء تكشف عنه

3 أسباب لجواز الاننفاع بفوائد البنوك.. دار الإفتاء تكشف عنها

أقرب كسوف حلقي يشهده العالم في 2023.. أين ومتى نراه؟

صدمة مزدوجة للوداد قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فول إسكندراني.. فطار شهي ولذيذ

بنحافة لافتة.. آيتن عامر تثير ضجة بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| أسباب استمرار الأمطار لشهر يونيو...سلمى أبو ضيف تثير الجدل بفستان من 17 سنة

تحذير عاجل| هيئة الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الجمعة.. ماذا سيحدث؟

فيديو

صلاح الأبرز هؤلاء النجوم على أعتاب الدوري السعودي.. فيديو جراف

شخصية شهيرة وراء النقص العالمي في الطلاء الوردي .. أعرف القصة؟

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ