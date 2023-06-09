هآرتس: وزير الأمن الإسرائيلي يستعين بمتطرفين في اتخاذ القرارات الهامة

كشفت صحيفة عبرية، عن مصدر القرارات التي يتخذها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، المتعلقة بعمل وزارته وشؤون الشرطة.

ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن بن جفير يستعين بالمتطرف بنتزي، في اتخاذ العديد من القرارات المهمة.

وأوضحت هآرتس أن غوبشتين يقدم المشورة لبن جفير بشأن القضايا المتعلقة بالشرطة، ومفوضها، والمشرفين على المنظومة الأمنية فيها.

ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر قولها، إن غوبشتين متورط في قرارات تتعلق بقيادة الشرطة الإسرائيلية والنشاطات اليومية، بما في ذلك تعيين العديد من الضباط، كما أنه كان حاضرًا في عدة اجتماعات مغلقة عقدت في مكتب بن جفير بوزارة الأمن القومي.

يشار إلى أن غوبشتين هو ناشط يميني معروف وهو مسؤول عن حركة "لاهافا" المتطرفة، وكان منع من الترشح لانتخابات الكنيست الأخيرة، كما أنه يحاكم بتهمة التحريض على العنصرية والإرهاب بحق الفلسطينيين.