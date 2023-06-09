تربية نوعية عين شمس تحصد المركز الأول في مسابقة التمثيل المسرحي

هنأ د. أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والإداريين والطلاب على فوز الكلية بالمركز الأول للمرة الثانية على التوالي فى مسابقة التمثيل المسرحى الكبرى للجامعة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ عن العرض المسرحي الدخان، الذي أقيم العرض على مسرح كلية البنات.

وأثنى د. أسامة السيد عميد الكلية ود. ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على مجهودات الفريق المسرحي بالكلية الذى قدم عرضاً متكامل الجوانب الفنية والعمل كوحدة متعاونة للفريق التمثيلى وجودة المكونات الفنية للعرض كالإضاءة والصوت والديكور والموسيقى، متمنياً المزيد من التوفيق للكلية التى تعد بيت الفن بالجامعة العريقة .

وحصل مخرج العرض صلاح إيهاب على المركز الأول، كما حصد الطالب محمود الحسيني (كاجو) المركز الأول فى الإضاءة، وفى المركز الاول في "الديكور" كان من نصيب الطالب روماني جرجس، وحصل على المركز الأول كأفضل ممثل الطالب افرايم كامل والمركز الأول كأفضل ممثلة دور ثاني الطالبة فاطمة الزهراء.

وحققت المركز الثانى كأفضل ممثلة الطالبة إسراء عاطف والمركز الثالث كأفضل ممثل دور ثاني الطالب لؤي سامى، بينما حصل على المركز الثالث كأفضل موسيقى الطالب حسين خالد.