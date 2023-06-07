عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنات عين شمس تصدر تعليمات مهمة لطالبات التعليم المدمج

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس


أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس تعليمات عامة  ، لطلاب الفرقة الرابعة التعليم المدمج برنامج رياض الأطفال و برنامج العلوم العربية والإسلامية الفصل الثانى بشأن متطلبات التخرج.

 

وأوضحت الكلية المتطلبات وهي عبارة عن : 

إرسال صورة شخصية 4× 6 
(امتداد الصورة jpg- خلفية بيضاء بدون إطار أو أى علامات او كتابة- تسمى الصورة بالرقم القومى للطالب  14 رقم)
ترسل صورة الطالب على البريد الالكترونى:
[email protected]
موضح بالبريد الالكترونى 
اسم الطالب
أسم البرنامج الدراسى
السنة الدراسية
الرقم القومى
وذلك فى موعد أقصاه ١٥ يونية 2023

txt

المتيني: قطاع التعليم العالي حصل على دعم غير مسبوق من القيادة السياسية

txt

ضمن برنامج متحف الطفل.. زيارة 23 تلميذا لمتحف الزعفران بجامعة عين شمس|صور

txt

عين شمس: كورال الجامعة «هارموني عربي» نموذج لعودة الغناء الجماعي الناجح

txt

كل ما تريد معرفته حول أبرز تعليمات البرامج التدريبية بحقوق عين شمس

txt

أخبار التعليم.. نوّعوا الأسئلة لتناسب كل طالب| توجيه في جامعة طنطا بشأن الامتحانات.. قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

txt

التألق في سوق العمل .. ملتقى تدريبي مهم بـ تربية عين شمس

txt

عميد حقوق عين شمس يكشف تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشعب الثلاث

txt

آداب عين شمس تكشف موعد امتحانات مقرر القضايا المجتمعية

txt

مكتب الجوائز بجامعة عين شمس يعقد اجتماعه التاسع والثلاثين

txt

جامعة عين شمس نشارك في جميع التصنيفات الدولية لاكتساب الخبرات

وفي سياق آخر قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسى الثاني تسير بصورة طبيعة دون أي معوقات، لافتة إلى أن تصحيح مواد الامتحانات يتم إلكترونيًا وأولًا بأول.

وأكدت عميدة بنات عين شمس، أن الكلية توفر كل ما يلزم لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات مع التشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت أميرة يوسف، أنه يتم تعقيم مستمر لاماكن الامتحانات و المسارات قبل الامتحانات، كما يتم عقد الامتحانات فى اماكن جيدة التهوية، إلى جانب وجود مسافة آمنة بين ديسكات الطالبات أثناء الامتحانات مع توفير مطهرات اليد فى جميع اللجان والكنترولات .

وأكدت، أنه لم يتم منع أي طالبة من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسبب عدم سداد المصروفات، منوهة بأنه يتم حجب النتائج للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية فقط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد

لمدة 5 مواسم.. الأهلي يحصل على توقيع نجم فيوتشر |تفاصيل

حلال للوداد وحرام للأهلي| مطالب الأحمر مرفوضة لدى الكاف وأحلام المغاربة أوامر .. تفاصيل

عزل مرتضى منصور.. نادي الزمالك يكشف تفاصيل جديدة

الأهلي يوجه رسالة نارية لـ المعلق عصام الشوالي.. فيديو

عاصفة ترابية وأمطار رعدية وموجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

قرار عاجل بشأن البلوجر أية إيهاب وعشيقها.. مخدرات وممارسة الرذيلة بشقة الجيزة

الرحيل .. قرار عاجل من الزمالك ضد الصفقات المنضمة في الميركاتو الأخير

ترشيحاتنا

الأمن يضبط سائقًا صدم طفلين أمام مدرسة بطريق الإسماعيلية

لن أعود للعمل في مصر.. عصام عبدالفتاح يوجّه رسالة مهمة لـ بيريرا

انتخابات مجلس الأمة.. أمير الكويت يوجّه رسالة لمواطنيه: جسدتم الوجه الحضاري للبلاد

لا يُقلل منه.. نجم الأهلي السابق يعلق على خطأ معلول أمام الوداد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يبدأ جولة خارجية تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق

لماذا سُميت الأشهر الحرم بهذا الاسم؟ .. اعرف ترتيبها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تثير الجدل بفقدانها نصف وزنها بدون حرمان.. تفاصيل

بعد بكاء والدها فى ليلة الحنة.. 10 صور لـ ابنة عاصى الحلانى تثير الجدل

بالأبيض والأسود.. نجوى كرم تتألق بهذه الإطلالة على إنستجرام

قارة لم تشهد أمطار منذ مليوني عام .. هل تعرفها؟

فيديو

5 معايير .. منع الأندية المديونة من المشاركة في البطولات| تفاصيل

أحمد عزمي وشيرين.. نجوم حاولوا التخلص من حياتهم/ فيديو جراف

موعد بدء العاصفة الرملية.. تحذيرات عاجلة بسبب حالة الطقس| شاهد

8 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة|هل نقلق؟! ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ