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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

14 يونيو.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لأمراض الدم والأورام

المؤتمر الدولي لأمراض
المؤتمر الدولي لأمراض الدم والأورام

يقام مؤتمر ESHA الدولي الحادي عشر تحت شعار " إشعال النيران من أجل تحديثات أمراض الدم والأورام" يومى 14 ، 15 يونيو ، برئاسة الدكتور محمد أسامة عزازي.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ، الدكتور  محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس.

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يسعى المؤتمر  لتسليط الضوء على آخر التحديثات في مجال أمراض الدم سريع النمو والمتوسع من خلال دعوة كبار المتحدثين المحليين والدوليين من خلال برنامج متنوع يتضمن العديد الجلسات والمناقشات والمحاضرات الحديثة

يستعرض المؤتمر التطورات الحديثة والتحديثات في إدارة اضطرابات الدم ، الحميدة والخبيثة وكذلك المكونة للدم ، زرع الخلايا الجذعية.

الرؤساء الفخريون للمؤتمر الدكتور حسام كامل ، ,الدكتور أشرف الغندور ، كما يشارك فى المؤتمر  
‏‏رئيس ESHA‏ الدكتورة مها الزمايتى ،  الدكتورة هويدا الشناوى رئيس قسم الباطنة ، الدكتور عصام عبد الواحد رئيس قسم أمراض الدم ، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور امل مصطفى العفيفي وسكرتير عام المؤتمر الدكتور محمد موسى .

فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لأمراض الدم والأمراض
فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لأمراض الدم والأمراض
مؤتمر ESHA الدولي إشعال النيران أمراض الدم والأورام الدكتور محمد أسامة عزازي الدكتور محمد عوض تاج الدين Jobs Education

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