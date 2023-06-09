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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لاعب الاتحاد السابق: الأهلي لديه خبرات تؤهله للفوز بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي أمام الوداد
الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

قال محمد نور لاعب نادي الاتحاد السابق، إن مبارة فريق الأهلي مع الوداد المغربي مبارة صعبة جدا على الفريقين، لأن الهدف الذي سجله فريق الوداد سبب مشكلة كبيرة ليس فقط للاعبي الأهلي وإنما أيضا لمجلس إدارة النادي وجماهيره ولمصر أجمع.

وأكد، نور خلال لقائه ببرنامج “٨ الصبح” المذاع على فضائية "دي إم سي" تقديم الإعلامية “هبة ماهر”، أن الأخطاء الدفاعية لفريق النادي الأهلي كانت من الممكن أن تتسبب في خسارة، مضيفا أن تدريب الفريق قبل المباراة يجب أن يكون قوي حتي لا تصدر أخطاء من اللاعبين قد تتسبب  في ضرر للفرقة كلها.


وأوضح، لاعب نادي الاتحاد السابق أن النادي الأهلي يمتلك خبرات كبيرة تؤهله للفوز أمام الوداد المغربي وهناك فرصة كبيرة أمام الأهلى للفوز على الوداد، ناصحا أن النادي الأهلي أن يؤمن دفعاته، مؤكدا على ضرورة تأمين فريق الأهلي لنفسه ويغلق كل الثغرات التي من الممكن أن يفوز بها فريق الوداد.

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