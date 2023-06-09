أخبار التعليم.. استكمال امتحانات الدبلومات الفنية العملية والحكومة تتلقى 7 آلاف شكوى بسبب الأوضاع الوظيفية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اجتماعات مع وزير الإسكان ووفد لويفيل الأمريكية.. حصاد أنشطة التعليم العالي في أسبوع

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ٣ يونيو وحتى ٩ يونيو وكان على النحو الآتي:

الحكومة تتلقي 4700 شكوى بشأن التعليم.. و7 آلاف بسبب الأوضاع الوظيفية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مايو من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقريرٍ مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

تربية نوعية عين شمس تحصد المركز الأول في مسابقة التمثيل المسرحي

هنأ د. أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والإداريين والطلاب على فوز الكلية بالمركز الأول للمرة الثانية على التوالي فى مسابقة التمثيل المسرحى الكبرى للجامعة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ عن العرض المسرحي الدخان، الذي أقيم العرض على مسرح كلية البنات.

التعليم العالي تناقش قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

الخشت: جامعة القاهرة الدولية مصممة وفق الأكواد العالمية والافتتاح قريبا

التقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، لجنة اختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة.

14 نصيحة تسهل إجابة أسئلة الاختيار من متعدد في امتحانات الثانوية العامة

قدم الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس ، نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة 2023 تشرح كيفية التعامل مع أسئلة الاختيار من متعدد في امتحانات الثانوية العامة 2023.

تعليم الكبار: إعلان 5 محافظات خالية من الأمية قريبا

شهدت الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور محمد ناصف حدثا تثقيفيا متميزا لتنمية وتطوير الجدارات المهنية لقيادات الهيئة والعاملين بها، برعاية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استكمالا لبروتوكول التعاون مع الهيئة.

التعليم تقرر استكمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية حتى 15 يونيو

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم استكمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023 “ العملية والمعملية ” لباقى المواد ، حتى يوم الخميس الموافق 15/6/2023.