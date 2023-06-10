توجه رسالة نارية لشخص .. بدرية طلبة: أنا ملكة الكوميديا فى الوطن العربى

هاجمت الفنانة بدرية طلبة أحد الأشخاص حيث رفضت ذكر اسمه عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مؤكدة أنها أهم كوميديانة فى مصر.

وقالت بدرية طلبة : “اللي بيته من زجاج ميحدفش الناس بالطوب، اللي عايزة تحلي نفسها مش هتطلع تتكلم على سنها، وتحكي على أحفادها، وتعمل أدوار زي اللي أنا بعملها، اللي أحافظ بيها على شكلي وعلى نفسي، ودا الست العادية بقت تعملوا.. والشعبية اللي مش عجباك شرف ليا أني معجبش واحد زيك، شوف بقا حاجة تانية قولها، علشان أنا لسة زي ما أنا، العالم كله بيحبني، ومحدش أخد ولا هيقدر ياخد مكاني.. بدرية طلبة ملكة الكوميديا في مصر والوطن العربي غصب عنك”.

بدرية طلبة توجه رسالة نارية لـ ياسمين عز

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”، فيديو كشفت فيه عن رأيها فى تصريحات المذيعة ياسمين عز.

وقالت الفنانة بدرية طلبة ساخرة: "إيه يا ياسمين إحنا ماشيين بالعلاج، كل واحدة فينا فيها اللى مكفيها، اللى متجوزة ومستنياها تقول يا أستاذ محمد فيها اللي مكفيها، بدل ما تطول فى المد بالألف مفيش وقت الناس بتكح تراب وانتي جاية تقولي لها مدي بالألف، يعني الكلكعة اللي في قلبي منك زادت".

وأضافت بدرية طلبة: "أنا لو قلت كده هيديني بطبق الملوخية فى وشي، إنتي بتوقعي توقيع غير مشروع وممكن تكوني قاصدة منه خير".

وتابعت: "والله يا ياسمين يوم ما كنت يا قلبي، أحس إني في إيه، لا وقت للدلع المرق، بصي يا ياسمين إنتي خلتينا فعلا نكلم نفسنا".