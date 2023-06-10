حجازي ومرسي يتفقدان مشروعات طالبات التعليم الفنى بالحفل الختامي لبرنامج هى تقود

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروعات طالبات التعليم الفنى خلال الحفل الختامي لبرنامج هى تقود للدفعة الثالثة ، والذى تنظمه مؤسسة شباب القادة.

ورافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال جولته لتفقد مشروعات طالبات التعليم الفنى خلال الحفل الختامي لبرنامج هى تقود للدفعة الثالثة ، كلا من : النائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وعدد من قيادات الوزارة.

وتنوعت مشروعات طالبات التعليم الفنى خلال الحفل الختامي لبرنامج هى تقود ومنتجاتهن، بشكل اثار اعجاب وزير التربية والتعليم .

وجاءت من بين المدارس المشاركة اليوم ، مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية والمدرسة الفنية الثانوية الصناعية بنات بمحافظة بنى سويف والإسماعيلية الثانوية الكهربائية للبنات وعدد من المدارس الأخرى.

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمشروعات الطالبات المميزة، مؤكداً أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية، وأن مدارس التعليم الفني بمختلف مجالاتها وتخصصاتها تمثل بوابة عبور الطلاب للمستقبل والنجاح في سوق العمل.

جدير بالذكر أن برنامج "هى تقود" يدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية .

يشار إلى أن هناك أكثر من 300 طالبة من مدارس التعليم الفني بمحافظات القاهرة، والإسماعيلية، وبني سويف، والمنيا، يتنافسن بأفكار مختلفة في مجالات البرمجة، والتصنيع، والموضة، والفنون، والحرف اليدوية.

ويحظى التعليم الفني بأهمية استثنائية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم التوجيه رسمياً بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية؛ أملًا في توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري.

وبدأت وزارة التربية والتعليم اعتبارا من يولیو 2018 في تبني استراتيجية واضحة لإصلاح وتحويل وتطوير التعليم الفني، وتحسين الجودة عن طريق إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.

جولة وزير التربية والتعليم اليوم

جولة وزير التربية والتعليم اليوم