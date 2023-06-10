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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رضا حجازي: طوّرنا التعليم الفني.. وخريجو المدارس الفنية «مطلوبين برة»

رضا حجازي
رضا حجازي

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طالبات برنامج "هى تقود هن" سفراءنا لتغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته على هامش حفل ختام برنامج "هي تقود" الذى يدعم طالبات التعليم الفني  بوزارة التربية والتعليم : إن التحول الرقمي والثورة الصناعية سوف ينتج عنهما استحداث وظائف جديدة في المستقبل ، ومن ثم كان لا بد من تغيير وتطوير التعليم الفني لريادة الأعمال، موضحا أن التعليم قضية مجتمع وليست قضية وزارة التربية والتعليم وحدها.


وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: أنه تم مراجعة المناهج الدراسية بالمدارس الفنية ،  لنرى هل يوجد تمييز  أم لا، وتم إرسال هذه الدراسة إلى المجلس القومى للمرأة، مشددًا على أن التعليم الفني مسئول عن تخريج طلاب قادرين على الإنتاج لديهم جدارات حقيقة وقادرين على المنافسة.

وشدّد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن التعليم الفني في مصر يشهد حاليا تطورا هائلا ، قائلا : لدينا 52 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمشاركة القطاع الخاص ، ولدينا خطة للتوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، و10 مدارس دولية تكنولوجية، إضافة إلى مشاركة أصحاب الأعمال فى تقييم طلاب التعليم الفني لأول مرة ،  لأن الوزارة صارت حريصة على قياس جدارات ومهارات لدى المتعلم.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه تم إنشاء هيئة إتقان لضمان جودة التعليم الفني في مصر .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: هناك دول أجنبية تطلب خريجي المدارس الفنية المصرية حاليا ، موضحا أن الصورة الذهنية للتعليم الفني تم تحسينها من خلال إلحاق طلاب التعليم الفني بالجامعات التكنولوجية ، وأيضا منحهم الجدارات والمهارات حقيقة

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك خطة مدروسة لرفع كفاءة خريجات التعليم الفني، مطالبا المسئولين عن مؤسسة شباب القادة بزيادة عدد الطالبات المشاركات فى برنامج هى تقود ، فقد رأينا أن الطالبات تمتلكن مهارات الثقة بالنفس والجذب.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائلاً: إن تنمية القدرات الشخصية والذهنية للطالبات أمر مهم للنجاح فى المستقبل، مضيفا، أن العلم هو القوة وهو مفتاح المستقبل ، والاستثمار فى البشر وهو العامل الأول فى تحقيق التقدم.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن مصر لديها أساتذة فى كافة التخصصات والمجالات ولديها القدرة على دعم الدول المختلفة.

ووجّه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر للطالبات المشاركات فى برنامج هى تقود، ونصح الطالبات قائلاً: كُن قدوة فى مجتمعكن متمسكات بالتقاليد والعادات المصرية الأصيلة وابذلن قصارى جهدكن للحفاظ على مصرنا الحبيبة لأن مصر تستحق مننا الكثير.

واختتم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تصريحاته قائلًا: نحلم بأن يتحول التعليم الفني إلى متعة وسعادة للوصول إلى طريق النجاح.

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