10 نسخ فقط.. تعديل مميز لـ بورشه 911 تيربو |صور

استطاعت شركه بورشه عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، من تحقيق شعبية كبيرة حول العالم، نسبة إلى اصداراتها المتنوعة، والتي تشتهر بالقوة، ومنها الايقونة 911 تيربو، ويبدو أن شركة SSR Performance اردات أن تبهر محبيها عبر اضافة ترقيات جديدة ومميزة لها، مع تقديمها عبر 10 نسخ فقط.

10 نسخ فقط .. تعديلات قوية من SSR Performance

بقوة 848 حصانا ومن 10 نسخ فقط .. تعديلات قوية من SSR Performance

وكشفت SSR Performance عن السرعة القصوى للسيارة بورشه 911 تيربو المعدلة، والتي وصلت إلى 210 ميل/ساعة، فيما يعادل 338 كيلومتر في الساعة، ولكنها لم تفصح عن معدلات التسارع والانطلاق لهذه النسخة، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك بقوة 848 حصانا، و 950 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

10 نسخ فقط .. تعديلات قوية من SSR Performance

ويستطيع الراغبين في اقتناء هذه السيارة، من تحديد تنجيد المقصورة الداخلية، بالاضافة إلى اختيار اللون الخارجي، إلى جانب بعض الخيارات المتاحة، حيث تتوافر السيارة باطلالة خارجية رائعة، تضم جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، بالاضافة إلى سبولير خلفي يعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

10 نسخ فقط .. تعديلات قوية من SSR Performance

واستغرقت مدة التعديل للنسخة بورشه 911 تيربو نحو أكثر من عامين، لانجاز هذا المشروع، من قبل SSR Performance، والتي كانت تهدف إلى اطلاق نسخة عالية الاداء تستخدم على الطرق بالاضافة إلى تقديم أداء مبهر على الحلبات ايضا.