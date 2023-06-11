صحف السعودية| تجدد القتال في الخرطوم.. وإجراءات جديدة لدخول السودانيين إلى مصر

«التجارة» تغرم 10 وكالات سيارات ألمانية وأمريكية ويابانية وصينية.. لمخالفتها الأنظمة

صرف 82 مليون ريال مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي

ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 3.2% في أبريل

هندوراس تفتح سفارة في الصين بعد قطع العلاقات مع تايوان

ترمب يخاطب مناصريه للمرة الأولى بعد توجيه لائحة اتهامات إليه



تناولت صحف السعودية عددا من الموضوعات المتفرقة، التي اهتمت من ضمنها بالشأن السوداني.

أوردت صحيفة الشرق الأوسط،أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، (السبت)، بأن مصر وضعت سياسة جديدة تطالب بمقتضاها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد، وذلك بعد اكتشاف «أنشطة غير مشروعة»، منها إصدار تأشيرات مزورة.

وأوضح أبو زيد لصحافيين، أن تلك الإجراءات «تستهدف وضْع إطار تنظيمي لعملية دخول الإخوة السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من 50 يوماً على الأزمة، وليس الغرض منها منْع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين». وأشار إلى أن «مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، وتُعد من أكثر دول الجوار استقبالاً للأشقاء السودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني موجودين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة».



وردت تقارير عن اشتباكات وإطلاق نيران المدفعية في أجزاء من العاصمة السودانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأحد)، بعد وقت قصير من انتهاء وقف مؤقت لإطلاق النار استمر 24 ساعة، ساعد في هدنة قصيرة في القتال المستمر منذ 8 أسابيع.

وقال شهود عيان إن القتال استؤنف عقب انتهاء سريان وقف إطلاق النار في السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينيتش) في شمال أم درمان التي تشكل إلى جانب الخرطوم وبحري المجاورتين، العاصمة المثلثة حول ملتقى نهر النيل.

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، أن هندوراس فتحت سفارة في بكين اليوم (الأحد)، وذلك بعد أن قطعت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان في وقت سابق من العام.

وقال التلفزيون المركزي الصيني (سي سي تي في)، إن وزيري خارجية البلدين افتتحا السفارة في بكين.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو، تزور الصين في زيارة دولة ستلتقي خلالها نظيرها الصيني شي جينبينغ.

وأنهت هندوراس في مارس علاقتها التي استمرت لعقود مع تايبه، وأقامت علاقات دبلوماسية مع بكين.

وأوردت الصحيفة، خاطب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أنصاره للمرّة الأولى بعد توجيه لائحة اتّهامات إليه قد تؤثّر في السباق إلى البيت الأبيض.

وتتضمّن لائحة الاتّهام، 37 تهمة بينها «الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلّق بالأمن القومي» و«عرقلة عمل القضاء» وتقديم «شهادة زور».

ومع هذه الاتّهامات الفدراليّة الموجّهة إليه، يضع ترمب البلاد أمام احتمال دخول مرشّح فائز إلى البيت الأبيض وهو لا يزال يُواجه اتّهامات، أو إدارة الحكومة وراء القضبان.

قالت صحيفة عكاظ، أوقعت وزارة التجارة السعودية غرامات مالية على 10 وكالات سيارات في مختلف مناطق السعودية، خالفت نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وعدم التزامها بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.

وشملت المخالفات وكالة سيارات ألمانية لعدم التزامها بتوفير قطعة غيار بمواصفات فنية خاصة خلال (14) يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها.

وشملت المخالفات وكالتي سيارات أمريكية تمثلت مخالفة الوكالة الأولى في التأخر في إصلاح مركبة مستهلك وعدم توفير قطعة الغيار المطلوبة في السوق المحلي، ومخالفة الوكالة الثانية في عدم الإفصاح للمستهلك عن العيوب في السيارة المُباعة وقت البيع.

كما غرمت الوزارة 3 وكالات سيارات يابانية، الأولى بسبب التأخر في توفير قطعة غيار للمستهلك خلال المدة المحددة نظامًا بـ(14) يومًا من تاريخ طلبها، والوكالة اليابانية الثانية نتيجة التأخر في أعمال الصيانة وعدم توفير مركبة بديلة للمستهلك أو إعطائه تعويضاً مالياً عن مدة عدم الانتفاع بالمركبة، والوكالة الثالثة، ارتكبت أخطاء في تشخيص الخلل لعدم القيام بالفحص بالشكل الصحيح لسيارة مستهلك.

كما غرمت الوزارة 4 وكالات سيارات صينية، الأولى بسبب التأخر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة (2023) عن الموعد المتفق عليه، والوكالات الثلاث الأخرى ارتكبت مخالفات عدم الالتزام بتوفير قطع الغيار ذات الطلب النادر خلال (14) يومًا من تاريخ طلبها.

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ذكرت عكاظ، عُثر على تيد كازينسكي، الملقب بـ«يونابومبر» الذي تسبب إرساله طروداً مفخخة بصدمة بالولايات المتحدة بين 1978 و1995، ميتاً بزنزانته عن عمر 81 عاماً، وفق ما نُقل عن المكتب الفدرالي للسجون.



وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن المكتب الفيدرالي للسجون، فإن كازينسكي وُجد فاقداً الوعي في زنزانته صباح السبت، وإن سبب وفاته ما زال غير معروف.

يذكر أنه اعتباراً من العام 1978 وعلى مدى 18 عاماً، أرسل كازينسكي عالِم الرياضيات من جامعة هارفارد 16 قنبلة في طرود إلى أشخاص وشركات مختلفة، ما تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 23 بجروح. وبعد مطاردة طويلة، ألقي القبض عليه في العام 1996 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 1998، وعقب احتجازه فترة طويلة في سجن شديد الحراسة في فلورنس بولاية كولورادو - المعروف بإيوائه سجناء مشهورين مثل زعيم المخدرات إل تشابو - نُقل في العام 2021 إلى منشأة صحية بالسجن في ولاية كارولاينا الشمالية.

قالت صحيفة الرياض، أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (82,242,754) ريالًا، وذلك لكمية (48,269) طنًا، لعدد (145) مزارعًا، تتضمن (4) مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (450,212,381) ريالًا، وذلك لكمية (260,669) طنًا، لعدد (901) مزارعًا.

واوردت الصحيفة، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 3.2 % لشهر أبريل لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، موضحةً أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

وأوضحت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر أبريل من العام الحالي بنسبة 0.2 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (أبريل2022م)، كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (أبريل 2022م)، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعًا بنسبة 25.5 % مقارنة بشهر (أبريل2022م).

قالت صحيفة الرياض، تدشن صباح اليوم في الرياض الدورة العاشرة من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين الذي يحظى برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه وزارة الاستثمار، ويستمر لمدة يومين بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية تحت شعار «التعاون من أجل الرخاء» الأكبر على الإطلاق في سياق التعاون الاقتصادي العربي - الصيني.

وتهدف الدورة العاشرة من المؤتمر إلى تعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني، واستكشاف فرص الاستثمار البينية؛ في العديد من القطاعات أبرزها: التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل التوريد، وغيرها.