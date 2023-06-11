النقد الدولي: الموقف السوداني مأساوي والاقتصاد ينهار جراء الصراع الدائر

وصفت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه الأزمة السودانية بالوضع المأساوي، قائلة: "ما نراه في السودان هو موقف مأسوي ومن الواضح أن الاقتصاد السوداني ينهار جراء الصراع الذي اندلع".



وكشفت أنطوانيت ساييه، خلال تصريحات لها عبر فضائية “أون”، ان ثمة انهيار للاقتصاد السوداني قائلة "ما أقوله ليس بناءً على بيانات رسمية حيث لا نتلقاها حالياً ، ولكن من الواضح أن هناك انهيارا فى ذلك الاقتصاد وارتفاعا كبيرا في أسعار الغذاء والوقود والنقل أيضاً، محذرة من مغبة استمرار موجد النزوح للسودانيين مع استمرار أعمال القتال قائلة فكلما استمر ذلك الصراع فإن السودانيين القادرين سيغادرون السودان والمستقبل صعب".

وتابعت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنه بالتأكيد هناك تأثيرات إقليمية وأولها وأهمها هو اللاجئون الذين ينتقلون إلى بلدان منهكة أصلا وتتعامل مع تهديدات خاصة بها، وبالتالي فإن إضافة لاجئين لتلك الدول يمثل تحدياً ضخماً . أنه وقت شديد الصعوبة للمنطقة مطالبة بزيادة الجهود لوقف ذلك الاقتتال قائلة : "لا بد أولا من بذل الجهود لإنهاء هذا الصراع بأسرع ما يمكن وهناك من هم مكلفون بمحاوله بناء السلام هناك.".

وأشارت أنطوانيت ساييه إلى أن بناء السلام في السودان خطوة هامة وتلك هي الخطوة الأولى ،وبالنسبة للبلدان المجاورة فلديهم أيضًا تحديات يتعين عليهم القيام بها للاستجابة لتدفقات اللاجئين ،ونحن نفكر في أنه في حالة مصر مثلا فإنه في سياق البرنامج - والذي يتم تنفيذه والذي نأمل كثيرًا في الوصول إلى تطبيق كامل وسريع له - فإن ذلك البرنامج سيسمح لمصر بأن تكون في وضع أفضل اقتصاديا من الدول الأخرى في المنطقة فتكون قادرة على الترحيب ودعم تدفق اللاجئين، أكثر من البلدان الأخرى".





