مصرع شخص علي يد ابن عمه بطلق ناري لخلافات أسرية بقطور

شهدت قرية عطف ابوجندي بمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شخص علي يد ابن عمه بطلق ناري إثر خلافات أسرية بينهم وجري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وضبط المتهم .



كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز قطور وتبين مصرع شاب يدعي " محمود .ع .خ " يبلغ من العمر 35 عاما ومقيم بالقرية محل البلاغ إثر إصابته بطلق نارى على يد نجل عمه المدعو "أمير. خ" فتم ضبطه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.