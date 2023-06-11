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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدمة لـ زيلينسكي.. 11 دولة في الناتو ترفض انضمام أوكرانيا للحلف

أوكرانيا والناتو
أوكرانيا والناتو

قال نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إيجور جوفكفا، إن أكثر من عشر دول أعضاء في حلف الناتو من أصل 31 لا تريد انضمام أوكرانيا إلى الكتلة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة.

وكتب جوفكفا عبر “فيسبوك”، أن “كييف وقعت بالفعل إعلانات دعم عضويتها في حلف شمال الأطلسي، بمشاركة 20 دولة في الحلف… وهذا يعني أن 11 دولة عضو ترفض حتى الآن دعم طلب كييف”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت المبعوثة الأمريكية إلى الناتو، جوليان سميث، لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، إن “دعوة مناسبة” إلى حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا أمر “غير محتمل” طالما أن كييف لا تزال في صراع مع موسكو.

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ومع ذلك، أشارت سميث إلى أنه خلال الاجتماع المقبل في العاصمة الليتوانية، ما زالت الكتلة تريد إرسال رسالة إلى كييف بأنها مصممة على الاستمرار في مساعدتها على المدى الطويل.

وأضافت أن هناك “مجموعة من الخيارات” أمام الناتو للقيام بذلك.

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