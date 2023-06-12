ارتفاع معدل التضخم في الأردن لـ 3.36% خلال 5 أشهر

أعلنت دائرة الإحصاءات الأردنية عن ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 3.36% نهاية شهر مايو من العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022م.



وقال تقرير صادر عن الدائرة الأردنية، إن مجموعة الوقود والإنارة والإيجارات والنقل والصحة هي الأكثر إسهاماً في معدل التضخم، وإن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي وصل إلى 108.62 مقابل 106.53 لنفس الشهر من العام 2022م، مسجلاً ارتفاعاً مقداره 1.96%.

وعلى صعيد آخر، بدأت في العاصمة الأردنية عمان الاجتماعات الفنية التحضيرية للجنة الأردنية الجزائرية المشتركة في دورتها التاسعة، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية من البلدين.

وتبحث اللجنة عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات، لاسيما الاقتصادية منها؛ مثل زيادة التجارة البينية، وتحفيز الاستثمار، وتبادل الخبرات، والتعاون في مجالات الطاقة والصحة والزراعة والسياحة.