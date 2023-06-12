تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بسبب طقس الإثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والشرقية والرياض وجازان وعسير ونجران والباحة).

وأوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشعيبة والقنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد أمطارًا متوسطة على الطائف، وأمطارًا غزيرة وأتربة مثارة على العرضيات وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة ورياض الخبراء والنبهانية وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

كذلك تشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة، تشمل الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرماء، وتستمر حتى الساعة الثالثة فجرًا.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.

كذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة وسيولاً مع تساقط البَرَد، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد أمطارًا متوسطة على العرين وبيشة وتثليث وطريب حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.