حدث ليلا.. نسر الأهلي يحلق في سماء المغرب بالنجمة الـ11 وتهنئة خاصة من الرئيس السيسي.. نداء عاجل بشأن كارثة محتملة في أوكرانيا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها ،الرئيس السيسي يهنئ الأهلي ببطولة أفريقيا ، ونداء عاجل من وكالة الطاقة الذرية بشأن كارثة محتملة في أوكرانيا ، وبيان سعودي أمريكي عاجل بشأن وقف إطلاق النار في السودان.

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وأشاد بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة، ومثنياً على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق، والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز.

زعمت عددا من جروبات الغش الخاصة بشاومينج واعوانه ، تسريب امتحاني الدين والتربية الوطنية قبل توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ومن جانبها.

توجه الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بطلب عاجل إلي النادي الأهلي، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه، بعدما فاز بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب أمام الوداد المغربي بنتيجة 3-2

كشف العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن مفاجأة بشأن غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد حصد الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الوداد البيضاوي المغربي، في المباراة التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس. وقال العامري فاروق في تصريحات تلفزيونية

قال رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل في المملكة العربية السعودية، ساعد الجهني، إن الحج بالطرق غير النظامية يؤثر على الحج بشكل سلبي.

طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس الأحد بضرورة الوصول لمحيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية للتحقق من تناقض كبير في بيانات منسوب المياه المستخدم في تبريد مفاعلات المحطة في سد كاخوفكا الذي تهدم.

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، أن القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، أظهرتا قيادة وسيطرة فعالة على قواتهما خلال فترة وقف إطلاق النار