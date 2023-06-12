شباب مستقبل وطن بمدينة نصر يوزعون العصائر والمياه على طلاب الثانوية

مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة ، واصل حزب مستقبل وطن دعمه للطلاب حيث قام صباح اليوم الامين المساعد دكتورة / أمل عبد الرحمن ، ونعمه فتحى امين شباب غرب مدينة نصر ، وشباب الوحدة الحزبية بالحى السادس بتوزيع عصائر ومياه معدنية علي طلاب الثانوية العامة في اطار دعمهم معنوياً ، و ذلك برعاية المهندس طارق عثمان أمين قسم مدينة نصر أول وثان بحزب مستقبل وطن .

وقال الكاتب الصحفي محمد صبري أمين الإعلام بمدينة نصر أول وثان ان أمانة مدينة نصر أول وثان بحزب مستقبل وطن ، قامت بعمل مراجعات كاملة لكافة المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة وتوزيع ملازم المراجعات ( بالمجان ) ، بتنسيق عاطف دويدار أمين التنظيم ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع الأعباء عن المواطنين ، من خلال الاهتمام ببراعم الوطن من أبنائنا الطلبة .

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