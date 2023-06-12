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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شباب مستقبل وطن بمدينة نصر يوزعون العصائر والمياه على طلاب الثانوية

شباب الحزب
شباب الحزب

مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة ، واصل حزب مستقبل وطن دعمه للطلاب حيث قام صباح اليوم الامين المساعد دكتورة / أمل عبد الرحمن ، ونعمه فتحى امين شباب غرب مدينة نصر ، وشباب الوحدة الحزبية بالحى السادس بتوزيع عصائر ومياه معدنية علي طلاب الثانوية العامة في اطار دعمهم معنوياً ، و ذلك برعاية المهندس طارق عثمان أمين قسم مدينة نصر أول وثان بحزب مستقبل وطن .

وقال الكاتب الصحفي محمد صبري أمين الإعلام بمدينة نصر أول وثان ان أمانة مدينة نصر أول وثان بحزب مستقبل وطن ، قامت بعمل مراجعات كاملة لكافة المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة وتوزيع ملازم المراجعات  ( بالمجان ) ، بتنسيق عاطف دويدار أمين التنظيم ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع الأعباء عن المواطنين ، من خلال الاهتمام ببراعم الوطن من أبنائنا الطلبة .

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الثانوية العامة القيادة السياسية أمانة مدينة نصر أول أمين الإعلام حزب مستقبل وطن طلاب الثانوية

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