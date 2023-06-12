الجزايرلي: 20 ألف منشأة غذائية مستفيدة من التعاون الدولي

ثمن المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ، جهود الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في محور التعاون الدولي، مؤكداً أن نحو 20 الف منشأة غذائية أعضاء بالغرفة مستفيدة من التعاون الدولي، من خلال توفير الشراكات الاستراتيجية والتمويل الإنمائي الميسر للقطاع الخاص، وهذه الجهود لمسناها علي مستوي البرامج المتخصصة التي تنفذها الغرفة مع الشركاء الدوليين.

هذا وافتتح المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني بعنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية"، اليوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023، بحضور المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، واحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الاسكامى"، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعدداً من أعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات الغذائية أعضاء الغرفة.