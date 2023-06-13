شهاب طارق: توجيه الرئيس السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين لحظة فارقة

أشاد الكاتب الصحفي شهاب طارق، المتخصص في ملف التراث، بقرار الرئيس السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير.



وأكد "شهاب طارق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "حديث الأخبار" على قناة "إكسترا نيوز" أن توجيه الرئيس السيسي بإنشاء "مقبرة الخالدين" عظيم وحكيم، مضيفا أن القاهرة التاريخية تعيش لحظة فارقة من تاريخها، وهذا ينم عن إستجابة الرئيس لمطالب الأثريين والمتخصصين بتشكيل لجان للبت في مقابر القاهرة التاريخية، والحفاظ على نسيج القاهرة التاريخية وحمايتها.



مقبرة الخالدين

وأوضح "شهاب طارق" أن إنشاء "مقبرة الخالدين" متواجدة في معظم دول العالم لحفظ تراث الرموز والأدباء والشعراء وغيرهم، مشيرا إلى أن مقبرة الخالدين هو إحياء المقابر التاريخية، التي يوجد بها رفات وجثامين الرموز الذين عاشوا في مصر ولم نعرف مقابرهم .