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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عواصف وأمطار رعدية..الأرصاد التركية تحذر المواطنين من سوء الأحوال الجوية

صدى البلد

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية عن توقعات الطقس اليوم، وتنبأت بأن هناك زيادة في درجات حرارة الهواء في جميع أنحاء البلاد ، وحذرت المديرية من عواصف رعدية في العديد من المحافظات.

وحذرت المديرية المواطنين  بشأن السلبيات التي من الممكن أن تواجههم مثل الفيضانات المفاجئة والفيضانات والبرق والبرد والرياح القوية التي قد تحدث بسبب هطول الأمطار، بحسب شبكة "سي إن إن ترك".

ووفقًا لآخر التقييمات التي أجرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية ، فإن البلاد غائمة جزئيًا في بعض الأماكن ، شرق مرمرة ، والأجزاء الجنوبية والداخلية من بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط ​​ووسط الأناضول والبحر الأسود وشمال وشرق الأناضول الشرقية وإسطنبول ، كيركلاريلي ، غازي عنتاب ، وتشير التقديرات إلى أن المناطق المحيطة بكلس وكيليس ستشهد أمطارًا وعواصف رعدية متقطعة ومحلية، كما تشير التقديرات إلى أنه لن يكون هناك تغيرات كبيرة في درجات الحرارة وأنها ستستمر في التواجد حول الأعياد الموسمية.

وتوقعت المديرية أن الرياح من المتوقع أن تهب بشكل خفيف من الشمال ، على سواحل البحر الأبيض المتوسط ​​وفي الأجزاء الشرقية من الجنوب ، من حين لآخر إلى قوة متوسطة ، وتهب بقوة أثناء هطول الأمطار في الأماكن التي تستقبل الأمطار.

كما أطلقت المديرية تحذير شديد من الأمطار وقالت إنه من المتوقع أن تحدث الترسبات في بحر إيجة الداخلي (مقاطعات دنيزلي ، وأوشاك ، وأفيون قره حصار ، وشرق إزمير ، وأيدين ، ومغلا ، جنوب كوتاهيا) ، والأجزاء الداخلية من البحر الأبيض المتوسط ​​، وجنوب وشرق وسط الأناضول ، الأجزاء الداخلية من وسط البحر الأسود، نظرًا لأنه من المتوقع أن تسوء الأحوال الجوية في أجزاء من كاستامونو والمناطق المحيطة بها ، فمن الضروري توخي الحذر والحذر ضد الأحداث السلبية مثل الفيضانات والفيضانات والبرق والبرد المحلي و رياح قوية أثناء هطول الأمطار.

الطقس في المناطق 

مدينة مرمرة
توقعت المديرية بأن الطقس سيكون في مرمرة غائم جزئيا وغائم جزئيا ، ومن المتوقع هطول زخات من المطر والعواصف الرعدية في الجزء الشرقي من المنطقة.

محافظة أدرنة 

 درجة الحرارة في محافظة أدرنة تصل 30 درجة مئوية، وسيكون غائم جزئيا، أما عن الطقس في أسطنبول فستكون درجة الحرارة  تصل إلى 24 درجة مئوية، مع تساقط زخات مطر غائمة جزئيا، مدينة أزمير درجة مئوية ، تصل فيها درجات الحرارة إلى 28 درجة مئوية والطقس سيكون غائم جزئيًا وغالبًا مع زخات مطر وعواصف رعدية في الشرق.

كما تنبأت المديرية بأن يكون طقس هضبة الأناضول الوسطى غائم جزئيًا في بعض الأماكن ، ومن المتوقع هطول أمطار وعواصف رعدية متقطعة ومحلية في جميع أنحاء المنطقة، كما سيكون الجو في منطقة أسكيشهر من المتوقع أن يكون هطول الأمطار المتوقع في أماكن أخرى غير الأجزاء الشمالية من إسكيشهر قويًا محليًا.

وقالت المديرية ‘ن الطقس سيكون في العاصمة أنقرة، سيصل إلى 24 درجة مئوية، وسيكون غائم جزئيًا ، مع وجود زخات مطر وعواصف رعدية قوية بعد الظهر.

الأرصاد التركية تحذر من سوء الطقس الفترة المقبلة
الأرصاد التركية تحذر من سوء الطقس الفترة المقبلة
الأرصاد التركية تحذر من سوء الطقس الفترة المقبلة
الأرصاد التركية تحذر من سوء الطقس الفترة المقبلة
الأرصاد التركية تحذر من سوء الطقس الفترة المقبلة
الأرصاد التركية تحذر من سوء الطقس الفترة المقبلة
الأرصاد التركية تحذر من سوء الطقس الفترة المقبلة
الأرصاد التركية تحذر من سوء الطقس الفترة المقبلة
الأرصاد التركية تحذر من سوء الطقس الفترة المقبلة
الأرصاد التركية تحذر من سوء الطقس الفترة المقبلة
الأرصاد التركية تحذر من سوء الطقس الفترة المقبلة
الأرصاد التركية تحذر من سوء الطقس الفترة المقبلة
الأرصاد التركية تحذر من سوء الطقس الفترة المقبلة
الأرصاد التركية تحذر من سوء الطقس الفترة المقبلة
الأرصاد التركية تحذر من سوء الطقس الفترة المقبلة
الأرصاد التركية تحذر من سوء الطقس الفترة المقبلة
الأرصاد التركية تحذر من سوء الطقس الفترة المقبلة
الأرصاد التركية تحذر من سوء الطقس الفترة المقبلة
الأرصاد التركية تحذر من سوء الطقس الفترة المقبلة
الأرصاد التركية تحذر من سوء الطقس الفترة المقبلة
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