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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن يعقد جلسة حول أهمية الأخوة الإنسانية بمشاركة شيخ الأزهر.. غدًا

صدى البلد

  يشارك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، غدا الأربعاء، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام.


ومن المقرر أن يلقي شيخ الأزهر كلمة، يركز فيها على أهمية تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والاحترام المتبادل، وأهمية ذلك في نشر السلام واستدامته، كما سيسلط فضيلته الضوء على رسالة الإسلام السمحة في تحقيق السلم والأمن الدوليين.


ويشكل هذا الاجتماع فرصة تاريخية وفريدة لتسليط الضوء على الدور الهام والبارز الذي تضطلع به القيادات الدينية في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية ودورها في تعزيز السلام.


وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها مجلس الأمن هذا النوع من المباحثات، التي تضم نخبة من صناع القرار والقادة السياسيين، وأكبر قائدين دينيين في العالم ممثلين في رمزي السلام؛ فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا فرنسيس، اللذان وقعا للعالم وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية في عام 2019، وتشاركان معا رحلة البحث عن السلام والعمل من أجل الإنسان.
 

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