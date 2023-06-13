متى عيد الأضحى 2023 فى مصر والسعودية ؟.. وموعد الصلاة

أيام معدودة تفصلنا عن موعد عيد الأضحى 2023، ويكثر البحث على محرك البحث العالمي جوجل عن موعد عيد الأضحى 2023، ويتسأل المسلمون عن موعد وقفة عرفات.

من المقرر أن تأتي وقفة عرفة 2023 يوم الثلاثاء الموافق 9 ذي الحجة و27 يونيو، لتكون اول أيام عيد الأضحى الأربعاء الموافق 10 ذي الحجة 28 يونيو 2023.

من المقرر أن يأتي موعد عيد الأضحى السعودية 2023، الموافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، ويستمر حتى يوم 1 يوليو 2023، ومن المرتقب أن تعلن السعودية رسميًا عن موعد عيد الأضحى 2023، بعد استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة 1444، خلال الأسابيع المقبلة، لذا يقدم موقع صدى البلد موعد عيد الأضحى 2023 فى مصر والسعودية، ومواقيت صلاة العيد.

هل صلاة عيد الأضحى فرض أم سنة؟

وحكم صلاة عيد الأضحى أنها سُنَّةٌ مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها -كغيرها من الصلوات-، وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل في صفتها: فأن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة.

وقد روي «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ»، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».

ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ كما يسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

تقام صلاة عيد الأضحى في القاهرة عند الساعة 6:21 تماماً.

صلاة عيد الأضحى في الجيزة في تمام الساعة 6.22.

صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية 6.24 دقيقة.

صلاة عيد الأضحى في بورسعيد 6.14

صلاة عيد الأضحى في السويس 6.16

صلاة عيد الأضحى في العريش 6.08

صلاة عيد الأضحى في الطور 6.16

صلاة عيد الأضحى في طابا 6.08

صلاة عيد الأضحى في شرم الشيخ 6.14

صلاة عيد الأضحى في طنطا 6.20

صلاة عيد الأضحى في المنصورة 6.18

صلاة عيد الأضحى في الزقازيق 6.19

صلاة عيد الأضحى في بنها 6.21

صلاة عيد الأضحى في شبين الكوم 6.21

صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ 6.20

صلاة عيد الأضحى في بني سويف 6.24

صلاة عيد الأضحى في المنيا 6.28

صلاة عيد الأضحى في أسيوط 6.28