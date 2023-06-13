عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متى عيد الأضحى 2023 فى مصر والسعودية ؟.. وموعد الصلاة

متى عيد الاضحى 2023
متى عيد الاضحى 2023 فى مصر والسعودية

أيام معدودة تفصلنا عن موعد عيد الأضحى 2023، ويكثر البحث على محرك البحث العالمي جوجل عن موعد عيد الأضحى 2023، ويتسأل المسلمون عن موعد وقفة عرفات.

متى عيد الأضحى 2023 ؟

من المقرر أن تأتي وقفة عرفة 2023 يوم الثلاثاء الموافق 9 ذي الحجة و27 يونيو، لتكون اول أيام عيد الأضحى الأربعاء الموافق 10 ذي الحجة 28 يونيو 2023.

متى موعد عيد الأضحى 2023 فى مصر والسعودية ؟

من المقرر أن يأتي موعد عيد الأضحى السعودية 2023، الموافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، ويستمر حتى يوم 1 يوليو 2023، ومن المرتقب أن تعلن السعودية رسميًا عن موعد عيد الأضحى 2023، بعد استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة 1444، خلال الأسابيع المقبلة، لذا يقدم موقع صدى البلد موعد عيد الأضحى 2023 فى مصر والسعودية، ومواقيت صلاة العيد. 

هل صلاة عيد الأضحى فرض أم سنة؟

وحكم صلاة عيد الأضحى أنها سُنَّةٌ مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها -كغيرها من الصلوات-، وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل في صفتها: فأن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة.

وقد روي «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ»، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».

ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ كما يسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بالقاهرة والمحافظات

تقام صلاة عيد الأضحى في القاهرة عند الساعة 6:21 تماماً.

صلاة عيد الأضحى في الجيزة في تمام الساعة 6.22.

صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية 6.24 دقيقة.

صلاة عيد الأضحى في بورسعيد 6.14

صلاة عيد الأضحى في السويس 6.16

صلاة عيد الأضحى في العريش 6.08

صلاة عيد الأضحى في الطور 6.16

صلاة عيد الأضحى في طابا 6.08

صلاة عيد الأضحى في شرم الشيخ 6.14

صلاة عيد الأضحى في طنطا 6.20

صلاة عيد الأضحى في المنصورة 6.18

صلاة عيد الأضحى في الزقازيق 6.19

صلاة عيد الأضحى في بنها 6.21

صلاة عيد الأضحى في شبين الكوم 6.21

صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ 6.20

صلاة عيد الأضحى في بني سويف 6.24

صلاة عيد الأضحى في المنيا 6.28

صلاة عيد الأضحى في أسيوط 6.28

متى موعد عيد الأصحى 2023 فى مصر والسعودية هل صلاة عيد الاضحى فرض ام سنة متى عيد الأضحى 2023 عيد الأضحى 2023 عيد الأضحى كم باقي على عيد الاضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي يعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

مفاجأة.. شوبير: الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق بعد موافقة كولر

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

عاصفة قوية.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم على تلك المحافظات

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق| تعرف عليه

عاصفة رملية وأمطار رعدية.. الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وتحذير لهذه المحافظات

مصطفى شوبير يكشف حقيقة خناقة كهربا.. وتفاصيل احتفاله مع مشجع الزمالك

عاصفة رياح ما بين 50 إلى 60 كم/ الساعة.. وتحذير من هاني الناظر

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء العراقي: هناك رغبة جادة لتطوير العلاقات مع مصر بجميع المجالات

إحالة جميع حالات الغش الإلكتروني المرصودة بلجان امتحانات الثانوية العامة إلى النيابة

متعة زائفة.. عالمة أزهرية: زواج المساكنة دعوة جاهلية ومن الكبائر وعين الزنا

لتشجيع القطاع الخاص.. مدبولي: سأشرف بافتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي

مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يستقبل وزير العمل والوفد المرافق له

أزمة بطلها “المترجي”| شاهد كيف ردت بعثة الأهلي في المغرب على مشجع الزمالك.. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس هالاند فقط| هؤلاء النجوم سيواجهون الأهلي في كأس العالم للأندية

دراجات الحرارة تهدد بإيقاف Wi-Fi في هذه الدولة.. و3 نصائح لتفاديه

أمريكا.. حيوان غير متوقع يفاجئ عائلة في حمام سباحة منزلهم| شاهد

ثعبان عالق داخل شعر شاب أجنبي| شاهد

فيديو

نقاش حاد وإخراج سيئ.. أبرز مشاهد نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد|فيديو جراف

ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ