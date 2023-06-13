«محلية النواب» تناقش طلبي إحاطة بشأن تطوير مساكن أبوعلم وسوق دكرنس بالدقهلية

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، غدًا "الأربعاء"، موضوعي طلب الإحاطة المقدم من النائب وليد فرعون.

ويتضمن الموضوع الأول؛ المطالبة بإعادة تطوير سوق دكرنس واجراء عملية إحلال وتجديد من خلال صندوق التنمية الحضرية واستغلال المساحات غير المستغلة لانهاء التكدس بالمدينة.

ويتضمن الموضوع الثاني؛ استمرار مناقشة ملف احلال وتجديد مساكن (أبو علم، تصاريح العمل، مدرسة الزراعة) بدكرنس من خلال صندوق التنمية الحضرية، واستغلال المساحات بين العمارات القديمة في انشاء مساكن جديدة

ويحضر الجلسة المحافظ د. أيمن مختار محافظ الدقهلية، وذلك للرد على الموضوعات التي تتضمنها الطلبات.