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كرّموه بطريقتهم| ماذا فعل طلاب آداب كفرالشيخ مع د. أيمن الحلفاوي؟.. فيديوجراف

طلاب آداب كفرالشيخ
طلاب آداب كفرالشيخ يكرمون أستاذهم

تكريم أستاذ جامعي بآداب كفرالشيخ.. طلاب الفرقة الرابعة ببرنامج اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، أقاموا ممرا شرفيا، للدكتور أيمن الحلفاوي، الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية بآداب كفرالشيخ، ومدير برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة، تكريمًا له، وعرفانًا بجميله معهم في جامعة كفرالشيخ طوال فترة الدراسة حتى تخرجوا في كلية آداب كفرالشيخ. 

ممر شرفي لـ أستاذ جامعي

طلاب وطالبات آداب كفرالشيخ اصطفّوا أمام مدخل كلية الآداب بجامعة كفرالشيخ، في مفاجأة سارة لأستاذهم النبيل الدكتور أيمن الحلفاوي، في مشهد يعكس مدى القيم والأخلاقيات التي غرستها الكلية في نفوس طلابها، وأهدى الطلاب أستاذهم أيمن الحلفاوي «بورتريه»، والتقطوا صورة جماعية معه، مُقدمين له الشكر على جهده المضني معهم وتعامله الراقي والإنساني.

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للمزيد حول تنظيم طلاب آداب كفرالشيخ ممر شرفي لتكريم الدكتور أيمن الحلفاوي بجامعة كفرالشيخ ورد فعل الأستاذ الجامعي شاهد الفيديوجراف التالي:

استاذ جامعي ممر شرفي جامعة كفرالشيخ آداب كفرالشيخ أيمن الحلفاوي

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