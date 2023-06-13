الغرف التجارية يكشف تفاصيل منتدى رجال الأعمال المصري العراقي

أكد محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه تم افتتاح فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري العراقي، بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، وممثلي القطاع الخاص من مصر والعراق.

وأضاف “المصري”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر رسالة بأن القطاع الخاص شريك للحكومة في التنمية الاقتصادية، متابعا أن هناك مراجعة لبعض البنود لزيادة الاستثمار العراقي في مصر.

وتابع نائب رئيس إتحاد الغرف التجارية، أن هناك اهتماما بالصناعات المشتركة بين الطرفين المصري والعراقي، لافتا إلى أن يتم حاليا تدارس مع الجانب العراقي بما فيه مصلحة الطرفين.

وفي السياق نفسه أشار محمد المصري نائب رئيس إتحاد الغرف التجارية، إلى أن رئيس الوزراء العراقي أثنى على المناطق الصناعية في مصر ويريد نقلها للعراق.