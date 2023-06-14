11 اتفاقية ودور مصر في إعادة إعمار العراق.. ماذا ناقش السيسي والسوداني؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، الذي يزور مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، يضم نائبي رئيس الوزراء وزيرَى الخارجية والتخطيط، ووزراء الإسكان والتجارة والكهرباء، ومحافظ البنك المركزى العراقى، للمشاركة فى أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

كما حضر اللقاء من الجانب المصرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسئولين المصريين.

تعزيز العلاقات المصرية العراقية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

من جانبه؛ أشاد رئيس الوزراء العراقي بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكداً حرص العراق على تعزيز آليات التعاون الثنائي الراسخة مع مصر، والبناء على نتائج زيارته الأخيرة لمصر في مارس الماضي، مؤكداً أن وتيرة الزيارات المتبادلة بين الجانبين تعكس الحرص على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

التعاون وإعادة إعمار العراق

من جانبه، قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، أن العلاقات المصرية العراقية لها جذور تاريخية، سواء على المستوى التقني أو المستوى الشعبي، وكان هناك أعداد كبيرة من المصريين تعمل في العراق، بالتالي اذا وقفنا عند هذا اللقاء سنجد أنه يكرث وجهات النظر المصرية العراقية ويكرث ثوبة التشاهب سواء في مجال التعاون الثنائي بين الدولتين أو القاضيا ذات الاهتمام المشترك، ولقاء اليوم تم فيه توقيع العديد من الاتفاقيات تعكس هذا التسابق المصري العراقي في التعاون المشترك بين الدولتين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه من الممكن أن تشارك مصر في عملية إعادة إعمار العراق والبنية التحتية، وهذا أمر هام جدا يمكن أن يكون لمصر دور فعال في هذا الامر، كما أن العلاقات المصرية العراقية هي علاقات تتحدث عن نفسها على المستوى الثنائي، وتم التوصل خلال اللقاء إلى مذكرات تفاهم اتوقع ان بها المزيد من التدعيم والتعاون في المجالات المختلفة سواء في الزراعة او الصناعة والكهرباء والطاقة وايضاً اشتراك مصر في إعادة اعمار العراق والبنية التحتية العراقية.

ماذا ناقش السيسي والسوداني؟

وتابع: هناك ايضاً إضافة إلى هذه القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية نوع آخر من القضايا التي تسمى بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وهي بمثابة الملفات الموجودة بالدول العربية والأحداث الساخنة على الساحة العربية مثل ما في اليمن وليبا وسوريا كل هذا يؤثر على الامن القومي العربي وطبعا لا ننسى القضية الفلسطينية وما يحدث بها من تطورات مستمرة هذه قضية مهمة جدا سواء بالنسبة إلى مصر أو بالنسبة إلى العراق والدول العربية أو العالم ككل كل هذه القضايا تعرف باسم قضايا ذات الاهتمام المشترك، هناك العديد من القضايا سواء سواء منها ما يتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو ما يتصل بالقضايا ذات الاهتمام المشترك وخصوصاً في ظل التحديات والصعوبات التي يمر بها العالم في هذه الأوقات بين المؤثرات الاقتصادية التي يمر بها العالم لذلك كل هذا يعزز التعاون المشترك بين الدول العربية.

توقيع 11 اتفاقية بين مصر والعراق

وكان المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، أكد أنه تم توقيع 11 اتفاقية تعاون مع مصر نحو مزيد من تطوير العلاقات الثنائية مع مصر.وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه ناقش مع نظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق أوجه التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، موضحا أنه فى إطار دور القطاع الخاص، سيتم افتتاح منتدي الأعمال المصري العراقي بحضور نخبة من رجال الأعمال بين البلدين.