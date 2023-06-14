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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

8 يولبو.. دورة الكتابة الفنية للبحث العلمى لطلاب الدراسات العليا

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن عقد دورة الكتابة الفنية للبحث العلمى لطلاب الدراسات العليا .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، إنه تم فتح باب التقديم للدورة الثانية و الثلاثين للكتابة الفنية للبحث العلمى ببرنامج الماجستير ، مؤكده على أن الدورة تبدأ يوم السبت الموافق 8 من يوليو لمدة أسبوع اونلاين .

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جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، ظمت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ندوة بعنوان "قطار مهن المستقبل الرقمية"، بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بمقر الكلية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن هذه الندوة تستهدف تعريف الطلاب بأحدث الفرص الرقمية للتدريب والتوظيف وريادة الأعمال لمواكبة المستجدات في سوق العمل وتأهيلهم لمواكبة التطورات الجديدة عالمياً، مؤكدًا دور الكلية في دعم جهود الدولة في مجال الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي والنمو والإنتاجية من خلال التركيز على جهود التحول للتعلم العميق والتعلم الآلي، ودعم قطاع الصناعة وقطاع الأعمال في مصر بالكوادر البشرية، ودعم قطاع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي ومساعدة الشركات الناشئة على النمو لتصبح شركات مصرية قادرة على التميز عالميًا.

دورة الكتابة الفنية طلاب الدراسات العليا جامعة القاهرة كلية الاداب جامعة القاهرة

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