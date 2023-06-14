عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. مستشفيات جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم

المستشفيات الجامعية
المستشفيات الجامعية

تحتفل بنوك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس باليوم العالمي للتبرع بالدم، يوم الأربعاء 14 يونيو، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان عمر، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

txt

اختلاف آراء طلاب الثانوية العامة حول مادتي الاقتصاد والإحصاء.. تفاصيل

txt

لطلاب الفرقة الرابعة.. جدول امتحانات الحاسب الآلي بكلية حقوق جامعة عين شمس

ويعد الاحتفال استكمالا لانطلاق برنامج “خمسة لواحد” 5for1، والذي يهدف إلى توفير 5 متبرعين لكل مريض من مرضى أمراض الدم والفشل الكلوي والأورام وزرع النخاع، والذين يحتاجون لنقل الدم بصفة مستمرة من متبرعين منتظمين حتى لا يتكون لديهم أجسام مضادة يصعب معها توفير دم آمن لهؤلاء المرضى.

وسوف يكون الاحتفال عن طريق عمل مسابقة بين طلبة المدارس لمقترح أفضل برنامج دعاية لحث المجتمع على التبرع الدائم بالدم أو أحد مشتقاته، وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من أساتذة من كلية الإعلام والتربية والطب.

وكان قد افتتح الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثامن لقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والتصوير الجزيئي بكلية الطب جامعة عين شمس.

وذلك بحضور الأستاذ الدكتور  أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الأستاذ الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب و الأستاذ الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية .

ويرأس الدورة الثامنة من المؤتمر هذا العام الذى يستمر على مدار يومين الأستاذ الدكتور محمد أبو الهدى، أستاذ الأشعة التشخيصية وأمين صندوق الجمعية المصرية للأشعة والطب النووي، و الأستاذة الدكتورة سحر الفقي، رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والتصوير الجزيئي بكلية الطب، و الاستاذ الدكتور جمال نيازي أستاذ الأشعة التداخلية وسكرتير عام المؤتمر.

فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر أثنى الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة على الأجندة الثرية للمؤتمر ، مؤكدا على أهمية التركيز على الذكاء الاصطناعي خاصة في مجال الأشعة .

بنوك الدم جامعة عين شمس مستشفيات جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس المستشفيات الجامعية قسم الباثولوجيا الاكلينيكية كلية الطب Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس حمدي فتحي| عرض قطري يهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

315 جنيها.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تفاصيل مثيرة بشأن رفض الأهلي رحيل الشناوي إلى الدوري الإنجليزي

الأهلي يقترب من ضم صفقة سوبر

معلق رياضي: أوسوريو مدرب كبير وأتعجب من موافقته على العمل في الزمالك

إعلامي يكشف عن الطلبات المالية لمهاجم سانت ايتيان الفرنسي للتوقيع للأهلي

تستعين بالايشارب لغلق فتحة الفستان| أروى جودة تثير الجدل عبر إنستجرام

قرار من كولر| الأهلي يقطع الطريق على صفقة الزمالك.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

كلية بنات عين شمس تكشف موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

موعد إعلان نتيجة الترم الثاني بكلية تربية نوعية جامعة عين شمس

حتى لا تهدر جهدك.. خبراء يكشفون لطلاب الثانوية العامة كيفية المذاكرة ليلة الامتحان بطرق مثبتة علميا.. وأبرز النصائح لاستدعاء المعلومات

تعزيزا للمسئولية المجتمعية.. تربية عين شمس تنظم زيارة للمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين

ترشيحاتنا

ارتفاع أعدد ضحايا إطلاق نار في اليابان إلى قتيلين وجريح

تدفعها لمأساة أعمق.. روسيا تعلق على حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لـ أوكرانيا

التصرف الصحيح للمرأة إذا فاجأها الحيض أثناء مناسك الحج

مزاد حكومي جديد للسيارات بـ سفاجا والعريش في هذا الموعد.. تفاصيل

الأهلي يقترب من بيع 3 لاعبين لتوفير العملة الصعبة

بتخفيضات أكثر من 30%.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم بالحليب؟

ماذا يفعل شاى السماق لجسمك؟

تستعين بالايشارب لغلق فتحة الفستان| أروى جودة تثير الجدل عبر إنستجرام

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

فيديو

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ