اليوم.. مستشفيات جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم

تحتفل بنوك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس باليوم العالمي للتبرع بالدم، يوم الأربعاء 14 يونيو، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان عمر، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

ويعد الاحتفال استكمالا لانطلاق برنامج “خمسة لواحد” 5for1، والذي يهدف إلى توفير 5 متبرعين لكل مريض من مرضى أمراض الدم والفشل الكلوي والأورام وزرع النخاع، والذين يحتاجون لنقل الدم بصفة مستمرة من متبرعين منتظمين حتى لا يتكون لديهم أجسام مضادة يصعب معها توفير دم آمن لهؤلاء المرضى.

وسوف يكون الاحتفال عن طريق عمل مسابقة بين طلبة المدارس لمقترح أفضل برنامج دعاية لحث المجتمع على التبرع الدائم بالدم أو أحد مشتقاته، وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من أساتذة من كلية الإعلام والتربية والطب.

وكان قد افتتح الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثامن لقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والتصوير الجزيئي بكلية الطب جامعة عين شمس.

وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الأستاذ الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب و الأستاذ الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية .

ويرأس الدورة الثامنة من المؤتمر هذا العام الذى يستمر على مدار يومين الأستاذ الدكتور محمد أبو الهدى، أستاذ الأشعة التشخيصية وأمين صندوق الجمعية المصرية للأشعة والطب النووي، و الأستاذة الدكتورة سحر الفقي، رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والتصوير الجزيئي بكلية الطب، و الاستاذ الدكتور جمال نيازي أستاذ الأشعة التداخلية وسكرتير عام المؤتمر.

فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر أثنى الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة على الأجندة الثرية للمؤتمر ، مؤكدا على أهمية التركيز على الذكاء الاصطناعي خاصة في مجال الأشعة .