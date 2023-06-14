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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ترقب بالأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي حول الفائدة اليوم.. وأسعار الذهب تواصل تراجعها

سعر الذهب
سعر الذهب

واصلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت أوقية الذهب بالبورصة العالمية في نطاق محدود، بفعل تراجع الدولار، وسط ترقب المستثمرين لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات مساء أمس الثلاثاء، حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 لمستوى 2280 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 8 دولارات، لتسجل مستوى 1950 دولارًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 11-6-2023

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 10 يونيو

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2606 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1954 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1520 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18240 جنيهًا.

 كانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2300 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2285 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 12 دولارًا حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1954 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1942 دولارًا.

وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين زيادة طفيفة خلال شهر مايو مما أدى إلى أقل زيادة سنوية لمعدل التضخم في أكثر من عامين إلا أن ضغوط التضخم الأساسي ظلت قوية مما يعزز التوقعات بأن يثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الثلاثاء في بيانها، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1% الشهر الماضي مع تراجع أسعار البنزين، وكان المؤشر قد زاد 0.4% في أبريل، وفي اثني عشر شهرًا حتى مايو، ارتفع المؤشر 4% وهي أقل زيادة سنوية منذ مارس 2021 وجاءت بعد زيادة نسبتها 4.9% في أبريل.
 

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