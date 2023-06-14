مجانين.. رئيس بيلاروسيا يوجه رسالة خطيرة للدول الغربية وحلف الناتو

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، إن الغرب سيظل مصدر خطر حتى بعد انتهاء الأنشطة العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف لوكاشينكو، في تصريحات إعلامية، أن “الشروط الرئيسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا موجودة بالفعل، لكن المجانين في الغرب سيستمرون في خلق الكثير من المشاكل لنا في المستقبل”.

وأوضح الرئيس البيلاروسي أنه إذا تجاوز الغرب الخطوط الرئيسية التي تضعها روسيا، فسيكون ذلك مؤلمًا للغاية بالنسبة لهم.

وأشار إلى أن “أعضاء حلف الناتو المجانين يجرون تدريبات الآن، البعض يوبخنا لأننا نسعى لنشر أسلحة نووية عشية قمة الناتو في فيلنيوس، لكنهم يجرون تدريبات يشارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص من جميع أنحاء الناتو”.

كما قال رئيس بيلاروسيا، إن بلاده ستدخل الحرب في أوكرانيا إذا تعرضت لأي "عدوان".

وفي وقت سابق، قال مسئول بوزارة الخارجية الروسية، إن بيلاروسيا قد تدخل الصراع في أوكرانيا إذا قررت كييف غزو أي من البلدين.