اخبار التعليم.. مصر للمعلوماتية تعقد شراكات دولية مع جامعات مرموقة.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



التعليم العالي: مصر للمعلوماتية تعقد شراكات دولية مع جامعات مرموقة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرًا، تطبيق أحدث النُظم العالمية في العملية التعليمية، وتقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المتميزة للورش والمعامل المُزودة بأحدث الوسائط التكنولوجية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة وفريدة للطلاب.



رئيس جامعة بني سويف يلتقي وفد شركة فودافون لبحث سبل التعاون

التقي الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بوفد شركة فودافون لبحث سبل التعاون بين الجامعة والشركة، وتمهيدا لعمل بروتوكول تعاون، حيث ضم وفد الشركة أحمد عبدالحميد من العلاقات الخارجية، ومن إدارة الموارد البشرية كل من أحمد السنوسى، وعمر حازم، وبهيجة شنب، وريهام عبدالعليم، وعلا أحمد وبحضور الدكتور محي الدين مطاوع.



جامعة برج العرب التكنولوجية.. تخصصات تواكب سوق العمل وتكلفاتها 540 مليون جنيه



أصبحت جامعة برج العرب التكنولوجية، واحدة من أهم إحدى الجامعات المصرية التي تمثال دور ريادي في مجال التعليم العالي التكنولوجي، ففي فترة زمنية قصيرة استطاعت ان تظهر بتعاون وشاركات فريدة من أجل إخراج جيل جديد من الخريجين القادرين على مواكبة سوق العمل.

مصر قبلة الطلاب الأجانب.. 25870 وافدًا بالجامعات المصرية و6001 بالدراسات العليا



أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة لا تدخر جهداً لتطوير منظومة الطلاب الوافدين من أجل جعل مصر قبلة للدراسة من خلال إتاحة التعليم بالجامعات المصرية، وتحقيقًا لإستراتيجية مصر 2030، وكذا جذب وتسهيل إجراءات قيد الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، مشيرًا للتنوع في التخصصات والبرامج البينية والتي تواكب تطورات عصر التكنولوجيا العلمية، ومنافسة الجامعات الدولية المرموقة، بالإضافة للتيسير على الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر من خلال تسهيل إجراءات القبول وتقديم كافة أوجه المساعدة لهم.

برقم الجلوس .. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط



يمكنك التعرّف على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط من خلال الدخول على هذا الرابط.

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.3 للعامة و76.20% للمهنية



اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 77.3% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 76.20% للإعدادية المهنية ... جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية.



مكتب جوائز عين شمس يعقد اجتماعه السادس والثلاثين





عقد مكتب جوائز جامعة عين شمس، أمس الثلاثاء 13 يونيو، اجتماعه التاسع والثلاثين للحاصلين على جوائز مرموقة، وكذلك الرواد، وذلك بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، انطلاقاً من حرص جامعة عين شمس على تحقيق التميز والمنافسة، واستمرارا لريادة جامعة عين شمس في مجال الجوائز من خلال علمائها الرواد والمتميزين في شتى المجالات، والاستفادة من الخبرة العملية للحاصلين على الجوائز المرموقة.

