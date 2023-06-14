عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم.. مصر للمعلوماتية تعقد شراكات دولية مع جامعات مرموقة.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


التعليم العالي: مصر للمعلوماتية تعقد شراكات دولية مع جامعات مرموقة

 

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرًا، تطبيق أحدث النُظم العالمية في العملية التعليمية، وتقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المتميزة للورش والمعامل المُزودة بأحدث الوسائط التكنولوجية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة وفريدة للطلاب.


رئيس جامعة بني سويف يلتقي وفد شركة فودافون لبحث سبل التعاون

التقي الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بوفد شركة فودافون لبحث سبل التعاون بين الجامعة والشركة، وتمهيدا لعمل بروتوكول تعاون، حيث ضم وفد الشركة أحمد عبدالحميد من العلاقات الخارجية، ومن إدارة الموارد البشرية كل من أحمد السنوسى، وعمر حازم، وبهيجة شنب، وريهام عبدالعليم، وعلا أحمد وبحضور الدكتور محي الدين مطاوع.

 


جامعة برج العرب التكنولوجية.. تخصصات تواكب سوق العمل وتكلفاتها 540 مليون جنيه


أصبحت جامعة برج العرب التكنولوجية، واحدة من أهم إحدى الجامعات المصرية التي تمثال دور ريادي في مجال التعليم العالي التكنولوجي، ففي فترة زمنية قصيرة استطاعت ان تظهر بتعاون وشاركات فريدة من أجل إخراج جيل جديد من الخريجين القادرين على مواكبة سوق العمل.

 

مصر قبلة الطلاب الأجانب.. 25870 وافدًا بالجامعات المصرية و6001 بالدراسات العليا


أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة لا تدخر جهداً لتطوير منظومة الطلاب الوافدين من أجل جعل مصر قبلة للدراسة من خلال إتاحة التعليم بالجامعات المصرية، وتحقيقًا لإستراتيجية مصر 2030، وكذا جذب وتسهيل إجراءات قيد الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، مشيرًا للتنوع في التخصصات والبرامج البينية والتي تواكب تطورات عصر التكنولوجيا العلمية، ومنافسة الجامعات الدولية المرموقة، بالإضافة للتيسير على الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر من خلال تسهيل إجراءات القبول وتقديم كافة أوجه المساعدة لهم.

 

برقم الجلوس .. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط


يمكنك التعرّف على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط من خلال الدخول على هذا الرابط.

 

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.3 للعامة و76.20% للمهنية


اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط  ، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 77.3% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 76.20% للإعدادية المهنية ... جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية.


مكتب جوائز عين شمس يعقد اجتماعه السادس والثلاثين


 

عقد مكتب جوائز جامعة عين شمس، أمس الثلاثاء 13 يونيو، اجتماعه التاسع والثلاثين للحاصلين على جوائز مرموقة، وكذلك الرواد، وذلك بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، انطلاقاً من حرص جامعة عين شمس على تحقيق التميز والمنافسة، واستمرارا لريادة جامعة عين شمس في مجال الجوائز من خلال علمائها الرواد والمتميزين في شتى المجالات، والاستفادة من الخبرة العملية للحاصلين على الجوائز المرموقة.
 

أحدث أخبار التعليم إحتياجات سوق العمل أحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية أحدث أخبار التعليم المنشورة أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية أخبار التعليم المنشورة التعليم العالي التكنولوجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضي منصور في اتهامه بسب رئيس نادي الأهلي

900 جنيه.. زلزال جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

جريمة طبيب الساحل.. زميله قتله ودفنه داخل عيادته في القاهرة

قصة مروعة في الدقي.. لغز جثمان فتاة متحلل وبجوارها والدتها فاقدة الوعي

بعد تنفيذ حكم الإعدام.. أين وصل جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

والد نيرة أشرف يعلن تبرعه بـ 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر

ضحية الأهلي.. الكاف يزف خبرا سعيدا للوداد المغربي بعد ضياع لقب إفريقيا

موضوعات متعلقة

أخبار التعليم| محافظ الغربية يناقش نسبة تنفيذ الأعمال بمستشفيي طنطا العام والأورام الجديد.. قبل اعتمادها.. نشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في أسيوط

أيمن عاشور يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

دعمت 270 فريقًا ناشئًا .. جامعة النيل الأهلية في إنجاز علمي جديد

أخبار التعليم|إعفاء بعض طلاب الثانوية العامة من امتحاني الدين والتربية الوطنية غدا.. بالأسماء.. منطقة أسيوط الأزهرية تعلن أوائل الشهادة الإعدادية

تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية بين "بحوث الفلزات" والشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر

أخبار التعليم| غدا بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية..توصيات عاجلة لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

رئيس جامعة حلوان: يجب تطوير كليات التربية الرياضية

13 يونيو.. انطلاق المؤتمر الدولي الثامن عشر للطب النفسي بعين شمس

ترشيحاتنا

وزير الري: مبادرة AWARe تركز على القارة الأفريقية لتوفير التمويل لمشروعات التكيف

الغرب يستعد لدفع أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا

الرئيس السيسي لـ مدير جلسة مؤتمر الشباب: إدي المستشار محمود فوزي فرصة

المحطة الأخيرة.. جثمان محمد عادل يتحرك من المشرحة لمقابر الأسرة بالمحلة

روسيا تكشف عن مفاجأة مدوية بشأن تورط أمريكا في تفجير سد كاخوفكا

قرب حدود بولندا.. روسيا تكشف عن «منطقة عازلة» محتملة في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروفة جنازة.. فنان أمريكي بريطاني يثير الجدل بتصرف صادم وسط أصدقائه.. شاهد

طرق طبيعية للتخلص من التعرق الدائم في فصل الصيف

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع بجنود نصر 56 بالجيش الثاني الميداني

هؤلاء المستفيدون.. مي فاروق تكشف تفاصيل تسريب أحدث أغانيها بصوت شيرين عبدالوهاب

فيديو

خاطر بحياته .. سائق يقود شاحنة مشتعلة تحمل 20 طن بنزين في قنا/ فيديو جراف

رد فعل عائلة نيرة أشرف بعد إعدام محمد عادل وحقيقة صورة البدلة الحمراء

درجات الحرارة تصل لـ 46 بهذه المحافظة.. تحذير من حالة الطقس

رمت نفسها في البحر.. الأهالي يكشفون تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ