وقال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، اليوم الأربعاء، إن هجوم الجيش الأوكراني المضاد، الذي تم تنظيمه بدعم نشط من الغرب بقيادة الولايات المتحدة، فشل.

وقال فيليبو: "أريد أن أتحدث عن الهجوم المضاد الأوكراني الشهير… في الواقع، كل شيء سيء للغاية… هذا هو إخفاق زيلينسكي".

وأضاف أن “حتى المساعدة الشاملة في تنظيم الأعمال الهجومية من التحالف لا يمكن أن تؤثر على النتيجة”.

وأوضح فيليبو، أن الأحداث الأخيرة في الجبهة أثبتت بالفعل أن كييف ليس لديها فرصة للنجاح.

وأشار إلي أن “تكتيكات حلف الناتو في إجراء صراع طويل الأمد في أوكرانيا لا تسمح بحل الوضع، بل على العكس يؤدي إلى تصعيد أكبر، مما قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة”.