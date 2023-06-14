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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل طرحها للبيع بعيد الأضحى.. ضبط طن لحوم مجهولة المصدر في الغربية

لحوم فاسده بالغربية
لحوم فاسده بالغربية

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستمرار الحملات اليومية التي تقوم بها اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والمخابز، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأوضح محافظ الغربية أن الحملات تابعت جولتها لتفتيشية بكلا من السنطة، زفتى، قطور وكفر الزيات، وأسفرت عن تحرير 119 محضر، وضبط طن لحوم مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير 31 محضرا من قبل مديرية التموين لعدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود لوحة تشغيل، نقص وزن رغيف الخبز، التصرف في دقيق مدعم، عدم مطابقة مواصفات العجين، تجميع خبز مدعم.

وأضاف محافظ الغربية أن مديرية الصحة قامت خلال المرور بتحرير 52 محضرا، لعدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، كما حررت هيئة سلامة الغذاء 6 محاضر لضبط منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالإضافة إلى تحرير الوحدات المحلية لـ 30 محضر نظافة وإشغال للطريق.

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وفي السياق ذاته تم إعدام 15 نوعا متنوع من الأغذية منتهية الصلاحية بالسنطة ،إلى جانب إعدام 100 عبوة عصير منتهية الصلاحية بزفتى و 34 كيلو مواد غذائية تالفة، 10 لتر عصائر منتهية الصلاحية بكفر الزيات، كما قامت اللجنة بتحريز عدد 2 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر.

يذكر أن أن اللجان تضم ممثلين من (مديرية الطبي البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء) حيث يتم المرور على الأسواق والمنافذ والمحال الخاصة ببيع السلع الغذائية إلى جانب المرور على المخابز البلدية.

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