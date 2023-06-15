بعد انفصالها عن زوجها .. إطلالات مثيرة لجوري بكر

وجهت جوري بكر رسالة صادمة إلى أصدقائها والمقربين بعد إعلان انفصالها".

وقالت:" مش عايزة حد يتواصل معايا في اى تفاصيل لاني مش هرد".

وانفصلت الفنانة جوري بكر عن زوجها وأعلنت عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت جوري بكر:" وجعل بينكم مودة ورحمة تم الانفصال بيني وبين زوجي المحترم وبتمناله كل الخير.

ونرصد أبرز إطلالات جوري بكر

جوري بكر

كشفت الفنانة جوري بكر، سبب اغلاقها للتعليقات على منشوراتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

وكتبت عبر "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة،: "عشان الأسئلة الكتيرة اللي بتجيلي بخصوص أنا ليه قافلة الكومنتات على عدد معين لإن بجد الموضوع مخيف .. مش كل الناس اللي حوالينا محترمين ومش كل الناس نضيفة وتعليقاتهم محترمة في مجموعة كده حرفيا من قاع الأرض مريضة".

جوري بكر

وتابعت: "تعليقاتهم أنا مقدرش أستحملها أو أشوفها واحتراما لمن حولي بجد قفلتها على المقربين مني والناس المحترمة اللي متابعاني".

وجهت جوري بكر رسالة الي من يرسلوا لها على انستجرام ويطلبوا منها أموال او شراء شيئا لهم.

جوري بكر

وقالت جوري بكر وهي غاضبة عبر خاصية ستوري إنستجرام: "الشحاتة وصلت لإنستجرام، حد محتاج 3000 جنيه وهو شايل تليفون بـ 25 الف، والتاني عايز تلاجة انا مشتريتهاش ايه الاستفزاز والجرأة اللي عندكم دي.