بالتابلت.. التعليم : امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي «إلكترونية»

قرّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا على التابلت.

وأصدرت مديريات التربية والتعليم تنبيهات عاجلة للإدارات التعليمية، وكلّفت خلالها مسئولي الإحصاء بالمدارس الثانوية والإدارات التعليمية بسرعة الانتهاء من رصد نتائج جميع الطلاب وتعديل حالاتهم على صفحة الإحصاء.

قرار رسمي

وعلى جانب آخر.. تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمواد الأساسية المضافة للمجموع، ابتداء من يوم الأحد المقبل، الموافق 18 يونيو 2023.

حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية، يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 الامتحان في مادة اللغة العربية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023، بمدارس المكفوفين، امتحان التربية الوطنية، يوم السبت الموافق 17 يونيو 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة