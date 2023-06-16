منتج فني شهير يتزوج 11 امرأة ويجمع بين 5 زوجات| شاهد

اتهمت سيدة تدعى آية فودة، زوجة منتج فني شهير، زوجها بالجمع بين 5 زوجات على ذمته بالمخالفة للشرع والقانون، فضلا عن زواجه 11 امرأة انفصل عن 6 منهن، طبقا لما ورد في خطاب الأحوال المدنية عن زوجها.

وأضافت خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم: زوجي خطف ابني الصغير وعرض عليا التنازل عنه مقابل 50 ألف جنيه وقالي إنتي ميته بالنسبة لي وابنك، بعد طلبي الطلاق عندما اكتشفت حقيقة زواجه 11 امرأة وحاليا يجمع بين 5 زوجات على ذمته بالمخالفة للشرع والقانون".

تابعت، زوجي كان بيهدني ياخد ابني لو اتكلمت، وقالي هفعصك تحت رجلي إنتي مش عارفه أنا مين؟.. وأخد ابني ومش عارفه عايش ولا ميت، وآخر مرة قالي ابنك مات وحرق قلبي عليه".