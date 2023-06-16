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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نزهة الوداع.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة 3 أطفال توفوا بالأيس كريم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصوات ضحكاتهم تتعالى وتملئ أرجاء الشوارع بهجة وسرور، لهوهم كان يجعلهم يطيرون دون جناحان، مرحهم كان يجعل من يراهم يبتسم دون إرادة منه، تلك اللحظات الأخيرة التي جمعت بين الأشقاء الثلاثة في أخر نزهة لهم مع بعضهم البعض، حيث ذهبتا الصغيرتين إلى مثواهما الأخير وتركتا شقيقهما وحيدًا دون ونيسًا.

حلوى الصغار والآيس كريم الذي يتلذذ جميع أقرانهم بتناوله، كان السبب في انتهاء حياة صغيرتين وإصابة شقيقهما؛ وذلك إثر إصابتهما منذ إن جاء الحياة بمرض السكر، الذي كان إرث الأشقاء الثلاثة في الحياة، ولم يكتب لهم أن يرثوا سواه.

"ماما ماما عاوزين آيس كريم.. لأ كفايه زودتوها النهاردة في أكل الحلويات.. عشان خاطري يا ماما آيس كريم بس"، هذا الحوار الذي دار بين الأم وأطفالها الثلاثة؛ ليكن الحوار الأخير بينهم، لينشق قلب الأم بانتهاء عُمر صغيرتيها وإصابة نجلها بحالة إعياء شديدة وقئ مستمر.

وذلك إثر إصابتهم بمرض السكر الذي لم يضعونه بعين الاعتبار وأخذوا يتناولوا حلوى الصغار والآيس كريم حتى فارقتا الصغيرتين الحياة وحجز شقيقهما بالمستشفى.

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آيس كريم يُنهي حياة شقيقتين ويصيب شقيقهما في سوهاج

وتعود أحداث الواقعة عندما لقيت صغيرتين في نهاية العقد الأول من العُمر، مصرعهما بينما أصيب شقيقهما بحالة إعياء شديدة وقئ مُستمر؛ إثر تناولهما ممنوعات الطعام "حلوى أطفال وآيس كريم"، دائرة بندر المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده إصابة 3 أطفال أشقاء بتسمم غذائي، دائرة بندر المنشاة.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة كل من:" ريم ح.أ- 8 سنوات- وشقيقتها بسمة ح.أ- 7 سنوات، وشقيقهما أمين ح.أ- 6 سنوات"، بحالة إعياء شديد وقئ مستمر؛ إثر إصابتهم بتسمم غذائي، وتوفيت الأولى والثانية أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لهما.

وأفادت والدتهم المدعوة "شريهان ف.أ- 37 سنة- موظفة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة- وتقيم دائرة المركز"، بأنه أثناء تواجدهم بدائرة القسم للتنزه تناول أنجالها ممنوعات الطعام "حلوى- وآيس كريم"؛ ولوجود تاريخ مرضي مزمن لهم "سكر"، شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم إلى المستشفى على الفور، وتوفيت الأولى والثانية عقب ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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