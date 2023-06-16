عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

عقد الموسيقار حلمي بكر قرانه على زوجته السابقة سماح القرشي بعدما انفصل الثنائي قبل فترة وأنجب منها ابنته ريهام عام 2016 في حضور ابنته.



وكشفت نقابة المهن الموسيقية، عن سبب عدم ترشح الموسيقار حلمي بكر الرئيس الشرفي للنقابة، على مقعد النقيب في الانتخابات العامة المقبلة.



وأوضح محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، بأن حلمي بكر لن يستطيع الترشح كونه تخطى السن المناسبة لذلك إذ يبلغ عمره 85 عامًا.

وكان أخر ظهور للموسيقار حلمي بكر جالسا على كرسي متحرك، خلال اجتماع الجمعية العمومية المصغر لنقابة المهن الموسيقية، يوم الجمعة 31 مارس، برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل، بعد أن تعرض لوعكة صحية.



وأثار حلمي بكر، القلق حوله بعد ظهورها جالسا على كرسي متحرك لأول مرة، لكنه أصبح مجهد من ومتعب من السير على قدمه.



وظهر حلمي بكر، في اجتماع الجمعية العمومية بصفته نقيبا شرفيا للموسيقيين، ويعد هذا أول ظهور رسمي له بعد وعكته الصحية الأخيرة.



وأعلن الملحن الكبير حلمي بكر مؤخرا أنه يتعاون مع الفنانة لطيفة بمشروع غنائي يدعى "الكل يغني" والذي تشترك فيه كمغنية ومذيعة.

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