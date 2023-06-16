عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

زواج حلمي بكر
زواج حلمي بكر

عقد الموسيقار حلمي بكر قرانه على زوجته السابقة سماح القرشي بعدما انفصل الثنائي قبل فترة وأنجب منها ابنته ريهام عام 2016 في حضور ابنته.

وكشفت نقابة المهن الموسيقية، عن سبب عدم ترشح الموسيقار حلمي بكر الرئيس الشرفي للنقابة، على مقعد النقيب في الانتخابات العامة المقبلة.
 

وأوضح محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، بأن حلمي بكر لن يستطيع الترشح كونه تخطى السن المناسبة لذلك إذ يبلغ عمره 85 عامًا.

txt

محمد نبيل يكتب : تحت الوصاية .. مغامرة منى زكي الأنضج

txt

هاني فرحات ومدحت صالح ومي فاروق.. أمل الموسيقيين وحراكهم

وكان أخر ظهور للموسيقار حلمي بكر جالسا على كرسي متحرك، خلال اجتماع الجمعية العمومية المصغر لنقابة المهن الموسيقية، يوم الجمعة 31 مارس، برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل، بعد أن تعرض لوعكة صحية.
 

وأثار حلمي بكر، القلق حوله بعد ظهورها جالسا على كرسي متحرك لأول مرة، لكنه أصبح مجهد من ومتعب من السير على قدمه.

وظهر حلمي بكر، في اجتماع الجمعية العمومية بصفته نقيبا شرفيا للموسيقيين، ويعد هذا أول ظهور رسمي له بعد وعكته الصحية الأخيرة.

وأعلن الملحن الكبير حلمي بكر مؤخرا أنه يتعاون مع الفنانة لطيفة بمشروع غنائي يدعى "الكل يغني" والذي تشترك فيه كمغنية ومذيعة.

41bba8d5-d5c8-4a14-b16a-264cda364240
41bba8d5-d5c8-4a14-b16a-264cda364240
e687964a-2107-44bf-97cf-a07446474354
e687964a-2107-44bf-97cf-a07446474354
c37db16b
c37db16b
الفنان مصطفى كامل الملحن الكبير حلمي بكر مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية سماح القرشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ2000 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

الزوجة الثانية وسحر هدف الأهلي في الوداد| مرتضى منصور يواصل إطلاق قذائفه: "مشفناش جون عبدالمنعم"

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

خاين ومعايا فيديوهات وإثباتات.. زوجة سعد الصغير تفجر مفاجأةٍ صادمة عن طلاقها

رغم شائعات الطلاق| أحمد سعد ينتظر مولودا من زوجته علياء بسيوني.. صور

لاستعادة عرش إفريقيا.. رجل أعمال سعودي يقدم عرضا مغريا للوداد المغربي

هدية الحكومة للمواطنين قبل العيد.. مواعيد صرف مرتبات يونيو

3 شهور|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بعد تصريحات الرئيس السيسي

موضوعات متعلقة

رغم شائعات الطلاق| أحمد سعد ينتظر مولودا من زوجته علياء بسيوني.. صور

خاين ومعايا فيديوهات وإثباتات.. زوجة سعد الصغير تفجر مفاجأةٍ صادمة عن طلاقها

على طريقة الشيخ حسني.. مصطفى قمر يروج لفيلم أولاد حريم كريم

نشرة الفن.. ألباتشينو يعلن استقبال طفله في عمر 83 عاما ومونيا تبكي بعد رحيل حبيبها الأول

ليه بيخاف من برلنتي؟.. طليقة سعد الصغير تكشف أسرارا خطيرة عن حياته | فيديو

عمرو سعد يروج لفيلم الغربان

طرح الاعلان الرسمي لمسلسل ريفو ٢

القضاء نصرني.. إليسا تحصل على حكم قضائي بتوزيع ألبومها

ترشيحاتنا

انتهت بـ بلوك .. خلافات عائلية بين هنا الزاهد وكريم فهمي وزوجته

لن ينجحوا.. تصريح صادم من بوتين بعد هجوم أوكرانيا المضاد

فضل العشر من ذي الحجة .. اغتنم 8 أعمال صالحة تفتح أبواب الجنة

خبراء يكشفون حقيقة تورط روسيا في إنفجار سد كاخوفكا

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

تشوه في المخ.. نجاح جراحة نادرة لطفل داخل رحم الأم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خيالي| حقيقة تعاقد سيرجو راموس مع الأهلي السعودي.. تفاصيل المفاوضات

بعد وفاة طفلتين بسبب الأيس كريم.. تحذير من تناوله بهذه الحالة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج.. أحلى من المطاعم

نشرة المرأة و الصحة| 10 صور تكشف إطلالات شقيقة محمد صلاح...معلومات خطيرة عن وباء يهدد العالم .. احرص على شراء هذه المستلزمات بشنطة الحج

فيديو

بسبب الآيس كريم .. تفاصيل مؤلمة باللحظات الأخيرة في حياة طفلتين |فيديو

الكيلو بـ 150 جنيها.. مفاجأة في أسعار الأضاحي.. فيديو

جوع وعطش.. روشتة طبيب الشرقية بخصوص الوالدين تثير الجدل / فيديو جراف

هزة قوية تضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ