بـ توجيه مرتضى منصور | موسم ناري للزمالك بـ 7 صفقات سوبر

وضع مسئولو الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور خارطة صفقات الزمالك فى الموسم الجديد بناء على رؤية الكولومبى خوان كارلوس أسوريو المدير الفنى للفريق الأبيض الذى طلب التعاقد مع 7 صفقات سوبر فى مراكز معينة تحتاج للدعم مؤكدا أن "القماشة" التى يحتاج اليها لو توافرت مع إنهاء الأزمة المالية سيختلف شكل الزمالك 360 درجة فى الموسم المقبل مع القوام الموجود من الموسم الحالى .



ويبحث مسئولو الزمالك برئاسة مرتضى منصور دعم الفريق الأبيض بصفقات قوية فى المريكاتو الصيفى الساخن جدا بالقلعة البيضاء بحثا عن إنقاذ الفارس الأبيض من عثراته هذا الموسم محليا وأفريقيا قبل المشاركة فى البطولة العربية للأندية بالمملكة العربية السعودية فى الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبل .



و يضع مسئولو الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ضمن قائمة المرشحين لدعم مركز حراسة المرمى أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة وعبد العزيز البلعوطي حارس إنبي وعمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش للتعاقد مع أحدهما مع الحارسين محمد عواد ومحمد صبحى .



كما يدخل ضمن المرشحين لارتداء الفانلة البيضاء هشام صلاح ظهير ايمن الإتحاد السكندرى ومحمود حمادة وعبدالله بكرى لاعبي وسط فاركو و الجزائرى حسام مرازيق لاعب وسط شباب بلوذداد ولكن ناديه يبالغ فى مطالبه المادية والنيجيرى جون ايبوكا مهاجم سيراميكا المعار للاهلي الليبي وسعد بقير صانع العاب ابها السعودي بجانب إلياس شتى لاعب أنجيه الفرنسى ومحمد على بن رمضان لاعب الترجى التونسى ويحى جبران لاعب الوداد المغربى والتونسي رفيق كابو جناح إنبي وإلياس الجلاصي نجم وسط المصري.



كما يوجد على مائدة مفاوضات الزمالك وفقا للنجاح فى الحصول على توقيع اللاعب وموافقة ناديه أمثال أحمد أمين أوفة مهاجم إنبي وناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر ويسري وحيد ظهير أيسر الترسانة وأيمن أشرف قائد الأهلي.



كما يرغب الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو فى دعم الجبهة اليسرى مع الثنائى أحمد فتوح والصاعد حاتم سكر وهناك مرشحون للتعاقد مع أحد الثلاثى محمد حمدي ومروان داوود لاعبي انبى وعمروسعدواي لاعب المصري والاقرب للانضمام للزمالك هو محمد حمدى.