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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الثلاثاء.. انطلاق قافلة جامعة عين شمس بحى المحروسة بالتعاون مع محافظة القاهرة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

يستعد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس لاطلاق قافلة التنمية الشاملة لجامعة عين شمس بحى المحروسة بالتنسيق مع محافظة القاهرة وبالتعاون مع جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والادارة العامة لثقافة الطفل - الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وذلك تحت رعاية  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تنسيق ا.د جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  هيام طنطاوي وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د محمد فرج وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د هبة بركات وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، د دينا فاروق ابوزيد وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير المركز الاعلامي، د. رشا بندق أمين عام جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة.

 

تأتي القافلة في ضوء إدراك جامعة عين شمس لمسئوليتها المجتمعية وحرصها على تقديم خدمة مجتمعية لجميع أفراد المجتمع.

تتضمن القافلة خدمات طبية مختلفة مثل عيادة باطنة، عيادة نساء، عيادة أطفال، عيادة أنف وأذن، عيادة عظام، عيادة جلدية وصيدلية لصرف الادوية بالمجان الي جانب قياس الضغط والسكر وتوعيه عن مرض السكر والضغط.

كما تتضمن القافلة عدة ورش لتعليم الأطفال الرسم على الملابس، الرسم على الوجه الي جانب مسرح للعرائس .
و اسكتش مسرحي بعنوان ( السلوك والصحة بين أطفالنا ) .
بالإضافة إلى إمتحان فورى لمحو الأمية. وكذلك توزيع لحوم بمناسبة عيد الأضحى على ٥٠٠ أسرة تعولها إمرأة.

 

وكان قد نظمت جامعة عين شمس احتفالية اليوم العالمى للتبرع بالدم داخل حرم كلية الطب جامعة عين شمس ،تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية 
و الدكتور هاله سويد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والأستاذ الدكتور إيمان عمر رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية و اشرف على التنظيم ا.م.د  داليا ضياء الدين سالم الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية و منسق برنامج  التبرع التطوعى الدائم.

وجدير بالذكر ان هناك جزء ثانى للمسابقة يعتمد على تطبيق الحملة الإعلانية الفائزة بالمركز الأول و قياس مردود هذا التطبيق عن طريق جذب أكبر عدد من المتبرعين المتطوعين الدائمين.

جامعة عين شمس حي المحروسة محافظة القاهرة

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