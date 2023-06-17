عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يناقش استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية.. صور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، أنه جارى تشكيل لجنة لإختيار القيادات وذلك لاستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية للجامعة الأهلية.

جاء ذلك خلال رئاسة " السعيد " إجتماع مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها والقائم بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية ، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الأزهر ، والدكتور سليمان مصطفى النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية ، والدكتور محمد صفي الدين خربوش وزير الشباب الأسبق ، والدكتورة ميرفت الديب الأستاذ بكلية التربية جامعة بنها ، والمهندس محمد الشريف رئيس مجلس أمناء مدينة العبور ، والمهندس محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور ، وعبر تقنية الـTeams  الدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء المصرية السابق ، والدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، والكاتب الصحفى محمود مسلم.
وأشار رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، إلى أننا نسابق الزمن فى استكمال هيكل القيادات الأكاديمية والإدارية وليس لدينا رفاهية الوقت لاستكمال باقى الكوادر البشرية والفنية والإدارية التي تتولى تشغيل وإدارة الجامعة على أكمل وجه لتقديم أفضل الخدمات وإتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تُلبي مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

من جانبه أشاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بجامعة بنها الأهلية والتى تأتى فى إطار توجه الدولة نحو إنشاء الجامعات الذكية التي تعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية ، وجذب الطلاب للدراسة بها، نظرًا لتقديمها برامج دراسية حديثة ومتميزة.

من ناحية أخرى ناقش مجلس أمناء الجامعة الأهلية خلال جلسته النظر في التعاقد على نظام معلومات متكامل ومتطور وإعداد اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية.

كما عرض الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها و القائم بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية الموقف العام الحالي والمستقبلي لجامعة بنها الأهلية ، وعرض الدكتور سليمان مصطفى النائب الأكاديمي لجامعة بنها الاهلية الموقف الفعلي للكليات التى بدأت الدراسة الفعلية والكليات المتوقع أن تبدأ بها الدراسة فى العام الجامعى 2023/2024 ، من حيث عدد الطلاب الحالي والمتوقع قبولهم فى العام الجديد والمصروفات الدراسية الحالية والمقترحة.

جدير بالذكر أن جامعة بنها الأهلية تُقام بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 40 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وقد بدأت الدراسة في 4 كليات وهي (الطب البشري، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، خلال العام الدراسي 2022/2023، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

٢٠٢٣٠٦١٦_٢٠٥٤٢٣
٢٠٢٣٠٦١٦_٢٠٥٤٢٣
٢٠٢٣٠٦١٦_٢٠٥٤٠٥
٢٠٢٣٠٦١٦_٢٠٥٤٠٥
٢٠٢٣٠٦١٦_٢٠٥٤٤٤
٢٠٢٣٠٦١٦_٢٠٥٤٤٤
٢٠٢٣٠٦١٦_٢٠٥٧٣٠
٢٠٢٣٠٦١٦_٢٠٥٧٣٠
بنها الدكتور جمال السعيد الدكتور أحمد عمر هاشم برامج تعليمية تقديم برامج تعليمية متطورة هيئة كبار علماء الأزهر جامعة بنها الاهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل انخفض ثمن الأضاحي؟ مفاجأة في أسعار اللحوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية اليوم

الكيلو نزل 13 جنيها| زلزال يضرب أسعار الأرز وهذا سعره الأن في المحلات

600 جنيه كاملة|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

للموظفين ومحدودي الدخل.. تحرك رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة عن عودة أكرم توفيق

الشكل والتفاصيل.. موعد إصدار عملة الـ 20 جنيها البلاستيكية

حديد عز يتراجع 2000 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

بمواصفات طلبها أوسوريو.. ميدو يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

موضوعات متعلقة

الحوار الوطني .. رئيس جامعة بنها يطالب بتعديل قانون الزراعة وتحفيز الفلاح

جامعة بنها تخصص 20 منحة دراسية مجانية لشباب محافظة سيناء

رئيس جامعة بنها الأهلية يتفقد سير الامتحانات بكلية هندسة بالعبور

ترشيحاتنا

الدولار يرتفع عالميا من جديد ويعوض خسائره لهذه الأسباب

في ذكرى وفاة محمد متولي الشعراوي.. كان مستجاب الدعاء وهذه أشهر مقولاته

مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف مدرسة غرب أوغندا

انفراجة في أسعار الدواجن.. الدولة تنجح في ضبط الأسواق رفقا بالمواطنين| تفاصيل

سيف برونزي عمره 3000 عام يثير فضول علماء الآثار

الثانوية العامة 2023 | نصائح ذهبية لتقفيل امتحان اللغة العربية غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنحافة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تثير ضجة بهذه الإطلالة

موفقة.. ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم في الكويت

9 علامات خطيرة لانتشار ورم سرطان الأمعاء| لن تتخيل

سعر ساعة محمد صلاح في حفل عيد ميلاده يثير الجدل| رقم صادم

فيديو

الغناء ما بيسبنيش.. محمد منير: بعد وفاة أمي دخلت الحمام وغنيت

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ