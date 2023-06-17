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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يودع حجاج قرعة الجمعيات الأهلية

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يودع حجاج القرعة


ودع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، حجاج قرعة الجمعيات الأهلية قبل سفرهم إلى مدينة القاهرة للسفر جوا عبر مطار القاهرة الدولي إلي الأراضي العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام.
 

وأكد المحافظ، أنه تقدم للحج لهذا العام 167 شخصًا من الجمعيات الأهلية بشمال سيناء، وأسفرت القرعة العلنية التي جرت بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة مطلع ابريل الماضي، عن فوز 42 شخصًا منهم بتأشيرة حج، بجانب تخصيص تأشيرة للمشرف.

 

٤ تأشيرات إضافية:


أضاف المحافظ، إن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي صدقت على 4 تأشيرات إضافية للحج لصالح أبناء محافظة شمال سيناء، وتم إجراء القرعة العلنية عليهم منذ عدة اسابيع بحضور المتقدمين، وبذلك يصبح إجمالي عدد حجاج القرعة لهذا العام ٤٧ حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن المحافظة.
 

 

أشار المحافظ،  إلى توفير سيارة أتوبيس لنقلهم بالمجان من مدينة العريش إلى مطار القاهرة الدولي لمواصلة طريقهم الى الأراضي الحجازية، مطالبًا الحجاج بالدعاء بالأمن والأمان لمصر بشكل عام ولسيناء بشكل خاص خلال أداء مناسك الحج للموسم الحالي. 


وشدد المحافظ ،على قيام الحجاج باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع الإصابة بأية فيروسات او عدوي، مع اتباع التعليمات والارشادات خلال مناسك الحج والتنقلات والتي تضمن سلامتهم.


وقامت المحافظة، بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن بتوزيع المظلات الشمسية والوجبات الخفيفة والعصائر والمياه علي الحجاج قبل مغادرتهم مدينة العريش.

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تنفيذ خطة رصف الطرق بالمناطق العشوائية في شمال سيناء

سيناء حجاج قرعة الجمعيات الاهلية

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