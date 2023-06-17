ماذا يفعل ممثلوا 6 دول إفريقية في سان بطرسبرج مع بوتين؟

وصل قادة ست دول أفريقية إلى مدينة سانت بطرسبرج الروسية في إطار مهمة سلام ، وفقًا لوكالة الإعلام الروسية الحكومية تاس.

من المقرر أن يلتقي زعماء وممثلون لمصر، وجنوب إفريقيا وزامبيا وجزر القمر والكونغو برازافيل والسنغال وأوغندا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

التقى القادة سابقًا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة في أوكرانيا.

رفض زيلينسكي جهودهم لجلوس كييف على طاولة المفاوضات، واستبعد أي مفاوضات سلام مع روسيا حتى تنسحب قوات موسكو من أراضي بلاده.

وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع " قلت بوضوح في اجتماعنا إن السماح بأي مفاوضات مع روسيا الآن بعد أن أصبح المحتل على أرضنا يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة".

عند وصولهم إلى كييف، استقبل القادة الأفارقة بالانفجارات وأجبروا على الاحتماء في المخابئ في وقت اغارت فيه الطائرات الروسية على العاصمة.