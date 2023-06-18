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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل الموسم الثاني من المسلسل الكوري الشهير Squid Game

صدى البلد

طرحت منصة نتفيلكس البرومو التشويقي الأول لـ الموسم الثاني من المسلسل الكوري الشهير Squid Game، ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

ومن المقرر عرض المسلسل في نوفمبر المقبل، وجاء في البرومو الإعلان الرسمي عن الممثلين المشاركين في العمل.

بعدما حقق المسلسل الكوري “لعبة الحبار - Squid Game” نجاحا هائلا العام الماضي، يواجه أحد أبطال المسلسل جريمة أدت إلى إلقاء القبض عليه.

وأفادت وسائل إعلام كورية، بأن الممثل “أو يونج-سو” الذي جسد دور اللاعب العجوز في المسلسل، وجهت إليه تهمة الاعتداء على سيدة، ووفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية ، فقد وجهت إليه لائحة اتهام بدون اعتقال يوم الخميس، بشأن حادث يُزعم أنها وقعت في عام 2017.

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كانت قد أغلقت الشرطة في وقت سابق القضية المرفوعة ضده ، لكن المتهمة لا تزال تصر على أنها تأثرت بشكل غير لائق بسببه.

وفتحت الشرطة بالفعل تحقيقا في الحادث في ديسمبر الماضي لكنها أغلقته دون توجيه اتهامات في أبريل، ووفقا لروسيا اليوم، أوضحت وكالة الأنباء نقلاً عن مسؤولين قضائيين أن المدعين أعادوا فتح القضية بناء على طلب الضحية.

وصرح مسؤول في مكتب المدعي العام لمنطقة سوون أن التقرير عن لائحة اتهام غير صحيح من الناحية الواقعية، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

كان قد دافع عن نفسه في تصريحات سابقة وقال أنه أمس بيدها فقط لتوجيهها للطريق، لكنه لم يسئ لها، على حد وصفه.

أبطال المسلسل الجزء الأول البرومو التشويقي الإعلان الرسمي المسلسل الكوري

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